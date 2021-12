La Game Boy Color a presque eu Internet, des vidéos en direct et des selfies des années avant l’arrivée des smartphones

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’année dernière, Liam Robertson, historien réputé du jeu vidéo et contributeur occasionnel de Nintendo Life, a découvert l’histoire du Work Boy, un accessoire inédit qui avait le potentiel de transformer l’humble Game Boy en un puissant outil de productivité. Maintenant, un an plus tard, Robertson est de retour avec une autre enquête – cette fois sur un appareil qui aurait pu nous donner Internet sur notre Game Boy Colors en 1999.

Surnommé le « Page Boy », l’appareil aurait utilisé la transmission radio pour connecter les propriétaires de Game Boy Color à une multitude d’informations, telles que les bulletins météo, les titres sportifs et même la télévision en direct – ainsi qu’entre eux. Il a également été suggéré que l’appareil pourrait être utilisé avec l’appareil photo Game Boy afin que les utilisateurs puissent s’envoyer des messages photo, des années avant que le concept de « selfie » ne devienne monnaie courante. Il serait alimenté par deux piles AA et aurait son propre emplacement pour cartouche, conservant ainsi la compatibilité avec tous les jeux et accessoires Game Boy.

La société à l’origine de l’appareil, Wizard, a été dérivée de Source, la même société basée au Royaume-Uni qui a proposé le prototype Work Boy. Wizard a présenté l’idée à Nintendo of America – allant même jusqu’à produire des maquettes physiques et des échantillons d’interface utilisateur – et a obtenu une réaction positive ; Nintendo pourrait voir le potentiel évident d’un module complémentaire qui non seulement encourageait les utilisateurs à passer plus de temps avec leurs consoles Game Boy Color, mais pourrait également potentiellement être un moyen par lequel l’entreprise pourrait promouvoir ses produits plus directement ; l’élément « TV en direct » pourrait facilement être considéré comme un précurseur des diffusions actuelles de Nintendo Direct. Il était également possible d’ajouter du contenu supplémentaire aux jeux lorsqu’ils sont utilisés avec le Page Boy, ou de télécharger des scores élevés dans une base de données en direct.

Images : Liam Robertson / Sorcier

Robertson a parlé aux personnes proches du projet et a réussi à découvrir les écrans simulés qui montrent comment l’appareil aurait fonctionné ; la proposition était de faire de Mario l’objectif principal de l’interface et même de lui faire parler et chanter des airs au fur et à mesure que le contenu se chargeait.

D’autres innovations – qui semblent assez en avance sur leur temps pour 1999 – comprenaient la possibilité de faire vibrer l’appareil lorsque des messages arrivaient, et un clip à l’arrière qui permettrait à l’utilisateur de fixer le Game Boy Color et le Page Boy à sa boucle de ceinture. Alors que la technologie était rudimentaire par rapport aux normes modernes, il est facile de voir où Wizard allait avec ce produit ; ce n’est pas à un million de kilomètres du smartphone moderne.

Malheureusement, le Page Boy n’a jamais vu le jour, l’enthousiasme de Nintendo s’estompant lorsqu’il a découvert que la technologie impliquée ne fonctionnerait qu’en Amérique du Nord et ne pourrait pas être déployée dans d’autres régions clés, telles que le Japon et l’Europe. En fin de compte, le projet a été abandonné avant la production de prototypes physiques fonctionnels ou le codage de tout logiciel. Tout ce qui reste est une sélection de documents de présentation et de captures d’écran – on ne sait pas ce qui est arrivé aux unités non fonctionnelles qui ont été conçues pour être montrées à Nintendo.

Bien sûr, un peu plus d’une demi-décennie plus tard, Nintendo adopterait bon nombre de ces mêmes idées avec la Nintendo DS et la Wii – ce qui vous fait vous demander si le Page Boy était une influence.