La Gamescom 2021 a attiré 13 millions de téléspectateurs

Le salon des jeux vidéo entièrement numériques Gamescom a réuni 13 millions de personnes cette année.

C’est selon les organisateurs de l’événement Koelnmesse et l’organisme commercial allemand Game, qui ont déclaré que ce chiffre représente une augmentation de 30% par rapport au nombre de téléspectateurs que l’émission a attirés en 2020.

En outre, les organisateurs affirment que l’événement Opening Night Live, organisé par Geoff Keighley, a attiré 5,8 millions de téléspectateurs – encore une fois, une augmentation de 30% – avec un pic de deux millions de personnes connectées simultanément.

“La Gamescom 2021 a été un énorme succès”, a déclaré le directeur général de Game, Felix Falk.

“Non seulement la communauté a été étroitement impliquée à travers Gamescom EPIX, mais l’événement a également présenté le hub Gamescom now entièrement repensé et notre programme de spectacles Gamescom, y compris Gamescom: Opening Night Live. Nous avons réussi à faire un grand pas en avant avec notre concept numérique – pour le plus grand bonheur de nos nombreux partenaires et de l’ensemble de la communauté. Cela nous offre une base numérique exceptionnelle pour les années à venir, lorsque la Gamescom pourra à nouveau se dérouler à Cologne et nous pourrons combiner l’expérience numérique avec le live, visites en personne.

« Qu’il s’agisse de l’ouverture politique de la Gamescom ou de la Debatt(l)e Royale, je suis heureux que tous les partis aient saisi cette opportunité à quelques semaines des élections législatives allemandes pour souligner l’importance de la politique numérique et des jeux pour les prochaines législatives. Il y avait un consensus entre les partis sur le fait que de nouvelles améliorations des conditions de l’Allemagne en tant que site de jeux étaient en cours, y compris la simplification et la poursuite du financement des jeux, les efforts pour attirer du personnel spécialisé, le déploiement de jeux sérieux et l’expansion du numérique Grâce à ces signaux positifs à la Gamescom, notre industrie allemande du jeu peut envisager les élections législatives allemandes avec confiance.”

La Gamescom a organisé son premier salon entièrement numérique en 2020 grâce au coronavirus COVID-19 et avait l’intention d’organiser un événement hybride pour cette année. Ces programmes ont été abandonnés en raison de la nature continue de la pandémie, la Gamescom 2021 devenant une affaire exclusivement en ligne.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72437/gamescom-2021-attracted-13m-viewers/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));