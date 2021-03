La Gamescom 2021 sera à la fois physique et numérique

Le salon des jeux de Cologne, la Gamescom, a adopté une approche hybride pour 2021. La conférence annuelle combinera des éléments numériques et physiques cette année après avoir été forcée de passer au tout numérique en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus. L’année dernière, le format en ligne a été bien accueilli. Cependant, il ne pouvait pas saisir pleinement l’essence d’un événement en personne, ce qui a conduit les organisateurs à combiner les deux. Cette année, en personne, les participants peuvent s’attendre à trouver un espace de divertissement conçu pour un nombre réduit de personnes. Naturellement, cette zone verra des quêtes tester de nouveaux jeux. En outre, divers spectacles tels que Gamescom: Opening Night Live auront toujours lieu. Pour répondre aux besoins de ceux qui choisissent d’assister numériquement, une nouvelle plate-forme B2B baptisée Gamescom biz sera introduite. Il propose une gamme de fonctions de mise en réseau et de mise en relation. Venez tous «Notre objectif est d’offrir aux fans de jeux sur place à Cologne et en ligne dans le monde entier une plate-forme très attractive, et nous travaillons d’arrache-pied pour y parvenir précisément cette année également», a déclaré Oliver Frese, COO de Koelnmesse. «Je suis convaincu que nous serons en mesure d’offrir aux visiteurs ainsi qu’aux exposants de la Gamescom 2021 une expérience de salon sûre et riche en événements avec notre concept de sécurité, # B-SAFE4business, qui a déjà été testé lors de petits événements. «Dans le même temps, nous utiliserons les expériences que nous avons acquises au cours de la Gamescom 2020 et d’autres salons tels que DMEXCO @home pour rassembler efficacement les fans, les visiteurs professionnels et les exposants en ligne pour la Gamescom 2021. « Parce qu’une chose est claire: les événements hybrides façonneront l’avenir. »

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72028/gamescom-2021-will-be-both-physical-and-digital/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));