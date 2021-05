La Gamescom passe au numérique pour le spectacle 2021

Le salon de Cologne, la Gamescom, a abandonné ses plans pour un événement mixte physique-numérique pour 2021.

Dans un communiqué, les organisateurs – le lieu Koelnmesse et l’association professionnelle allemande GAME – ont déclaré que le salon se déroulerait entièrement en ligne. Cette offre numérique sera gratuite, dans l’espoir de s’appuyer sur la Gamescom Digital de 2020, qui a attiré plus de 100 millions de téléspectateurs.

Initialement, l’intention était d’avoir un spectacle hybride physique et numérique pour cette année.

“Avec GAME, nous avons mis toute notre énergie pour rendre la Gamescom 2021 dans un format hybride possible pour les fans et l’industrie”, a déclaré Oliver Frese, COO de Koelnmesse.

«Cependant, même si le concept hybride a été très bien accueilli par les partenaires, nous avons dû reconnaître que la Gamescom arrive encore trop tôt pour de nombreuses entreprises du secteur en raison de la fiabilité de planification requise. Une chose est absolument claire: tous les acteurs concernés ont maintenant besoin planification de la fiabilité. C’est pourquoi nous optons à nouveau pour une Gamescom purement numérique cette année et, avec un délai suffisant, nous serons en mesure d’offrir à la communauté des joueurs un événement en ligne encore plus fort à la fin du mois d’août 2021. »

GAME MD Felix Falk a ajouté: «En tant qu’industrie du jeu vidéo, nous voulons également utiliser la Gamescom pour montrer que les innovations et les développements audacieux sont le meilleur moyen de faire face à de telles crises. Dans cette optique, l’équipe de la Gamescom travaille dur depuis des mois sur la Gamescom 2021, notamment sur les éléments numériques. L’année prochaine sera la première fois que nous serons en mesure de mettre en œuvre bon nombre des nouveaux concepts pour le format hybride de la Gamescom

«Pour la Gamescom 2021 numérique, notre objectif est de fournir encore plus de jeux et de portée, ainsi qu’une atmosphère communautaire accrue. Nous introduisons donc un tout nouveau concept appelé Gamescom Epix, qui envoie la communauté dans un voyage de quête commune dans les médias sociaux avant même La Gamescom commence. Ce que nous voulons faire avec cela, c’est transférer encore plus l’atmosphère unique de la Gamescom dans le monde numérique. Avec nos nombreux partenaires, nous voulons faire de la Gamescom le plus grand événement de jeu au monde en 2021. »

La Gamescom est devenue entièrement numérique en 2020 après que l’Allemagne a interdit les événements physiques en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19.

