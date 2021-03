La Gamescom revient en août dans un nouveau format hybride – Attendez-vous à des annonces, des nouvelles et des «surprises»

Alors que l’année commence à démarrer, nous entendons de plus en plus d’annonces. Plus tôt dans la journée, nous avons découvert qu’Evo en ligne aurait lieu en août, et maintenant, la Gamescom a fourni de nouvelles informations sur ses propres projets pour 2021.

À son retour le 24 août, il sera livré dans un nouveau format de spectacle hybride – comportant des éléments physiques et numériques. La partie physique du spectacle comprendra une section sur place où un nombre réduit de visiteurs pourront tester de nouveaux jeux en direct, tandis que le reste pourra se connecter en ligne.

« Nous allons par la présente mettre l’accent sur les superfans et les tests sur site des derniers jeux cette année. Dans le même temps, la gamescom 2021 atteindra à nouveau des millions de personnes dans le monde grâce au développement des offres numériques. »

Le seul et unique Geoff Keighley sera également de retour pour accueillir l’événement et promet des « surprises » et bien plus encore. Allez-vous regarder l’émission en direct de la Gamescom de cette année pour voir quelles annonces il y aura? Dites-nous dans les commentaires.