La gamme ‘Book4Games’ s’étend pour inclure les designs Metroid, Zelda et Game Boy

Il n’y a pas si longtemps, nous avons mis la main sur les étuis de stockage de cartouches SNES de Book4Games – essentiellement un moyen de ranger en toute sécurité vos jeux libres dans des unités sophistiquées de style livre. Même si nous n’étions pas totalement convaincus qu’il s’agissait d’un article indispensable, Book4Games a clairement rencontré un certain succès, car il est de retour avec plus de designs – cette fois en référence au Metroid et Zelda séries.

Cette nouvelle gamme est “dédiée aux séries de jeux vidéo historiques” et voit Book4Games “travailler en partenariat avec des illustrateurs professionnels”. Les illustrations qui se trouvent sur ces produits sont une gracieuseté de l’artiste portugais Luis Melo, qui s’inspire des jeux rétro, de la science-fiction et de la culture pop.

Book4Games lance également des options de stockage Game Boy et Game & Watch. Ceux-ci présentent une fenêtre s’ouvrant sur le rabat de fermeture magnétique qui vous permet de visualiser les jeux à l’intérieur.

L’ensemble Game Boy vous permet de stocker jusqu’à 24 jeux Game Boy et Game Boy Color – 12 dans des étuis en plastique sur la couche supérieure et 12 sans étuis en dessous. Book4Games affirme que ce choix de conception était basé sur une enquête qu’il a menée qui a révélé que le nombre de personnes qui voulaient stocker des jeux avec des boîtiers en plastique était à peu près égal à ceux qui voulaient les stocker sans.

L’ensemble Game & Watch vous permet de stocker les premières unités ‘Wide Screen’ et ‘New Wide Screen’ et est également compatible avec les plus récentes Super Mario Bros. et le prochain Zelda Systèmes de jeu et de montre. Il comprend même une section de stockage pour les piles LR44.

De plus, ces nouveaux produits présenteront des améliorations par rapport aux boîtiers SNES, sur la base des commentaires des clients. “Tous les nouveaux produits Book4Games seront désormais livrés avec un étui de protection PET semi-rigide transparent”, indique le communiqué de presse. “Ces étuis ont un double objectif : protéger vos jeux et la boîte elle-même, et aussi vous permettre d’accrocher les présentoirs sur vos murs comme des tableaux ou des boîtes d’ombre pour décorer votre salle de jeux.”

Si cela vous intéresse, sachez que Book4Games a l’intention de lancer prochainement une campagne Kickstarter pour financer la production de ces produits :

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui sur leur page de pré-lancement pour être averti dès le début de la campagne et obtenir un bonus pour les lève-tôt le premier jour (plus de détails sur la page) : www.kickstarter.book4games.com Book4Games précise que le but de cette campagne est de pouvoir se rapprocher de ses clients et de voler de ses propres ailes en délocalisant la production et la distribution en Europe. Les prix sont toujours à déterminer, car Book4Games souhaite les optimiser jusqu’à la dernière minute afin de proposer la meilleure offre possible le jour du lancement dans un contexte de Covid19 où les coûts d’expédition et de matières premières ont explosé.

