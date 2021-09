La gamme d’anime Funimation Automne 2021 comprend l’histoire de Heike et plus encore ⋆ .

Funimation a beaucoup d’animes passionnants prévus pour sa programmation d’automne. Plus de 20 émissions devraient être diffusées, y compris le retour des favoris de l’anime comme Mushoku Tensei : Réincarnation sans emploi et Yashahime : Princesse Demi-Démon à des séries inédites et passionnantes telles que Classement des rois, L’histoire de Heike, et Le vampire meurt en un rien de temps. Toutes les émissions auront une version sous-titrée ou doublée.

Malheureusement, l’un des anime les plus attendus de la saison, Tueur de démons la saison 2 n’est pas encore sur la liste, car elle n’a pas reçu de date de sortie. Nous savons que la nouvelle saison est attendue cet automne, alors espérons-le, il ne faudra pas longtemps à Funimation pour spécifier une date de sortie pour elle.

Les nouveaux téléspectateurs peuvent s’attendre à :

L’histoire du Heiki, diffusé le 15 septembre – Biwa qui est prise par le puissant clan Taira, également connu sous le nom de Heike, après que leur chef ait vu ses incroyables capacités psychiques. Cependant, tout ce que Biwa voit, c’est un avenir sans espoir d’effusion de sang, de violence et de guerre civile. Cet anime est basé sur l’épopée du 12ème siècle, Heike Monogatari.

Projet de sélection, diffusé le 1er octobre – Les idoles font fureur avec celui-ci. Neuf filles participent au 7e « Projet de sélection », une émission télévisée qui aide les filles à poursuivre leurs rêves pour devenir des idoles.

Mieruko-chan, diffusé le 3 octobre – L’intrigue est apparemment simple : Miko peut voir les morts, mais elle choisit de les ignorer, ce qui conduit à une variété de résultats intéressants.

Le vampire meurt en un rien de temps, diffusé le 4 octobre – Le vampire le plus faible du monde, Draluc, aide à contrecœur le légendaire chasseur de vampires Ronaldo dans ses aventures hilarantes pour éliminer les vampires, les éditeurs à la hache et plus encore.

Banni de la fête des héros, j’ai décidé de vivre une vie tranquille à la campagne, diffusé le 6 octobre – L’histoire suit Red, qui est expulsé de son groupe d’aventuriers. Le titre explique à peu près tout.

Conte de fées Taisho Otome, diffusé le 8 octobre – Shime Tamahiko, exilé en raison de son handicap, rencontre son épouse arrangée qui bouleverse sa vie solitaire.

Classement des rois, diffusé le 14 octobre – Boji, un prince sourd et héritier du trône, se tourne vers l’avenir. Il se lance dans une aventure avec un ami pour devenir le plus grand roi de tous les temps.

Poupée Garann ​​Rumble – Cet anime dépeint un Japon où les mangas, les animes et les idoles sont interdits par les envahisseurs d’un monde alternatif qui ont pris le dessus. Le protagoniste, Hosomichi rejoint une équipe de combattantes de la liberté composée de pilotes et d’otakus.

Les anime de retour cette saison sont :

Yashahime : Princesse Demi-Démon-Le Deuxième Acte, diffusé le 2 octobre – des jumeaux perdus se réunissent et découvrent ensemble un sombre secret sur eux-mêmes.

Muschoku Tensei : Réincarnation sans emploi 2e cours – l’histoire d’un sous-performant qui a la possibilité de recommencer à zéro lorsqu’il se réincarne en tant qu’enfant.

La programmation d’automne comprend également des dessins animés qui continueront à être diffusés à partir de cet été :

Cette fois, je me suis réincarné en Slime Saison 2 Partie 2 – Avec Rimuru et la Fédération Jura Tempest se remettant d’événements sombres qui se sont déroulés, la question est de savoir si Demon Lord Clayman sera enfin puni.

Une pièce – Luffy continue son aventure pour réclamer le plus grand trésor de la Terre et devenir le roi de tous les pirates.

Obéis-moi! – Lucifer et Satan, ainsi que cinq autres princes de l’enfer tentent de gérer leur vie quotidienne dans leur académie des démons.

Nexus écarlate – Basé sur une future réalité alternative et une technologie et une société basées sur le cerveau, cet anime suit The Other Suppression Force, une équipe de personnes dotées de capacités surnaturelles qui se sont réunies pour combattre les ennemis de la Terre, des mutants de la ceinture d’extinction. Le jeu est basé sur la célèbre série de jeux vidéo du même nom.

