La gamme de chargeurs Satechi GaN est parfaite pour les utilisateurs d’Apple – Examen

Le mois dernier, Satechi a lancé une nouvelle gamme GaN de chargeurs USB-C compacts et puissants pour Mac, iPhone, iPad, etc. Nous avons pu tester tous les modèles, y compris le plus puissant doté d’une sortie de 108 W avec 3 ports, suffisamment pour alimenter un MacBook Pro tout en chargeant simultanément iPhone et iPad. Lisez la suite pour découvrir de plus près pourquoi ce sont les chargeurs parfaits pour les utilisateurs Apple.

Tous les nouveaux chargeurs Satechi GaN sont beaucoup plus compacts que les chargeurs MacBook standard d’Apple et incluent également plus de ports (pour les versions 66 et 108W). Voici toutes les variations de sortie qu’ils fournissent automatiquement.

Spécifications du chargeur Satechi GaN USB-C

Chargeur GaN USB-C 3 ports 108W – 74,99 $ 100W pour 1 appareil 60W/45W pour 2 appareils 88W/20W pour 2 appareils 45W/30W/30W pour 3 appareils 58W/30W/20W pour 3 appareils 65W/20W/20W pour 3 Appareils Chargeur mural USB-C GaN 100 W – 69,99 $ Chargeur haute puissance pour 1 appareil à la fois Assez de puissance pour n’importe quel MacBook d’Apple, y compris MacBook Pro 15 et 16 pouces

Concevoir et construire

Outre un design beaucoup plus compact que les chargeurs MacBook d’origine d’Apple, les chargeurs Satechi GaN USB-C présentent une finition noire et gris sidéral qui correspond mieux au matériel Apple.

Chargeur GaN USB-C à 3 ports 66 W

Chargeur 108W 3 ports USB-C GaN

Vous obtenez les mêmes broches pliantes peu encombrantes, mais avec plus de puissance et de ports. Ci-dessus se trouvent les modèles à 3 ports 66W et 108W, et ci-dessous un aperçu de la taille du chargeur mural USB-C 100W par rapport à l’adaptateur secteur 87W d’Apple.

Comme c’est typique pour Satechi, vous obtenez une construction de qualité qui devrait durer des années et des années. Et les chargeurs sont certifiés ETL et CE pour vérifier qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité avec vos appareils.

Utilisé

Après avoir passé quelques semaines avec la gamme de chargeurs Satechi USB-C GaN, j’ai cessé de chercher d’autres chargeurs. Bien qu’il existe de nombreuses options sur le marché, de nombreux chargeurs GaN compacts ont un cordon externe à gérer et à transporter. Le mélange de la technologie GaN, des broches pliantes, de la conception à 3 ports et de la qualité Satechi font de ces chargeurs la quintessence des utilisateurs Apple.

Les chargeurs à 3 ports 66W et 108W sont mes préférés. Quels que soient les appareils que vous possédez, ils offrent la possibilité de charger un MacBook, un iPhone et un iPad. Et avec certaines configurations, chargez même rapidement l’iPhone et l’iPad avec votre MacBook Pro ou MacBook Air.

J’aime aussi la conception peu encombrante de ces chargeurs. Voici un examen plus approfondi par rapport à l’étui de chargement AirPods Pro :

Et voici le modèle à 3 ports 66W à côté de l’adaptateur secteur 87W d’Apple :

Présentation du chargeur Satechi GaN USB-C

Que vous recherchiez un remplacement pour votre chargeur d’appareil Apple principal ou une option secondaire, je ne pense pas que vous puissiez vous tromper ici. Tous les modèles Satechi sont moins chers que les versions équivalentes de puissance les plus proches d’Apple (qui sont moins puissantes) et vous obtenez un design plus compact avec jusqu’à 3 ports USB-C et une finition noir/gris.

Une chose à garder à l’esprit, ces chargeurs sont vendus sans câbles. Satechi propose d’excellentes options en nylon tressé si vous en avez besoin.

Vous pouvez vous procurer les chargeurs GaN USB-C directement auprès de Satechi et également en stock dans sa vitrine Amazon.

