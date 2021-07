La gamme de Giants des Yankees vient de s’agrandir. Sera-ce suffisant pour atteindre les Playoffs ?

Avec la date limite encore à plusieurs heures, cette saison commerciale MLB a déjà été une pour les livres. La plus grande équipe de baseball a réalisé certains des plus grands mouvements, et pour les plus grands joueurs. Au cours des deux derniers jours, les Yankees ont conclu deux contrats à succès avec l’ancien voltigeur des Rangers Joey Gallo et l’ancien joueur de premier but des Cubs Anthony Rizzo. C’est éclaboussant; la seule façon pour les Yankees de faire plus de bruit serait de laisser tomber Gallo et Rizzo, à près de 13 pieds et 500 livres entre eux, d’un plongeon élevé. Comme la chaîne de hamburgers ou la moitié d’Outkast, ce sont de grands garçons.

Gallo et Rizzo ajoutent à la fois de la puissance offensive et du piquant de célébrité à une équipe qui n’en manquait pas vraiment au départ, ce qui a coûté six prospects à New York. Des apprentis prisés comme Anthony Volpe et Jasson Dominguez ne vont nulle part, mais les jeunes décédés comprennent plusieurs noms bien considérés, dont le voltigeur adolescent Kevin Alcantara, le lanceur droitier en pleine croissance Glenn Otto et le joueur de champ intérieur prometteur Ezequiel Duran.

Ni l’un ni l’autre de ces échanges ne se terminera en tant que Milt Pappas – pour – Frank Robinson, mais les Yankees ont vraiment déboursé pour deux des plus grands noms proposés à la date limite. Et bien que ce soit comme il se doit – le telos des Yankees est d’acquérir et de consommer – l’ajustement sur le terrain peut sembler un peu curieux à première vue. Une équipe avec Aaron Judge, Giancarlo Stanton et Gary Sanchez dans la formation et Luke Voit sur le point de revenir de l’IL n’a pas vraiment besoin d’une batte à impact. Plus que cela, les Yankees sont du mauvais côté de la bulle des séries éliminatoires de la Ligue américaine, à trois matchs complets derrière Oakland pour la deuxième place de wild card et à 8,5 derrière les Red Sox dans la division. Et tandis que les Yankees sont à un bon week-end d’attraper les A, ils sont également à un mauvais week-end de prendre du retard sur Toronto, Cleveland et Los Angeles. C’est un moment logique pour acheter, mais c’est aussi un moment risqué.

En ajoutant 490 livres de bois à une équipe qui paie déjà des frais de carburant supplémentaires sur son vol charter, le directeur général des Yankees, Brian Cashman, espère peut-être constituer la formation la plus lourde de l’histoire du baseball. Ou peut-être venait-il de terminer un livre sur Sacco et Vanzetti et pensait qu’une paire de gauchers italo-américains ferait peur à Boston.

Mais les premières impressions peuvent être trompeuses, car Gallo et Rizzo sont loin des joueurs de softball glorifiés qu’ils pourraient sembler être. En fait, ils sont tout à fait logiques pour une équipe comme les Yankees.

Pour commencer, alors que chaque équipe pourrait utiliser une mise à niveau offensive, cette équipe des Yankees en a particulièrement besoin. Jeudi, les Yankees ont le meilleur taux de marche et le quatrième meilleur OBP de l’AL, mais ils ont eu du mal à convertir les coureurs de base en marqueurs. L’équipe des Yanks, wRC+, a un score de 100, une moyenne de ligue à mort, et ils sont 11e de l’AL en puissance isolée. Et ils sont un 14e de l’AL en termes de points marqués par match.

Les retraits au bâton et les doubles jeux sont en grande partie responsables, mais les Yankees n’ont que le neuvième K% d’équipe le plus élevé de la MLB, et bien que leurs 97 doubles jeux mènent la ligue, les Astros ont réussi 94 doubles jeux et sont toujours surpassant toutes les autres équipes de l’AL par un tiers de point par match. Les frappes situationnelles des Yankees pourraient être meilleures, mais Voit et Aaron Hicks ont été blessés, et DJ LeMahieu et Gleyber Torres ont parfois eu du mal. Ils ont juste besoin de meilleurs frappeurs.

Ce qu’ils ont acquis, et puis certains. Gallo, malgré toutes les discussions sur son penchant pour les retraits au bâton – et à en juger par le discours autour de Judge et Stanton, il y aura beaucoup de discussions – a 25 circuits, un OBP .379 et plus de marches que n’importe quel joueur de la ligue. Gallo et Rizzo sont maintenant respectivement deuxième et cinquième en wRC+ parmi les frappeurs des Yankees avec au moins 50 apparitions au marbre cette saison. Et contrairement à Gallo, Rizzo met le ballon en jeu une tonne. Son taux de retrait au bâton, 15,7%, est non seulement conforme à ses normes de carrière, mais il est inférieur à celui de n’importe quel joueur régulier des Yankees, à l’exception de LeMahieu. La ligne de barre oblique de .248 / .346 / .446 de Rizzo cette saison est quelque peu en baisse par rapport à son apogée, mais c’est toujours environ 180 points d’OPS de mieux que ce que les Yankees ont obtenu de leurs joueurs de premier but cette année. Mike Ford, Chris Gittens et Jay Bruce, qui ont pris leur retraite deux semaines et demie après le début de la saison, se sont combinés pour commencer 38 matchs au premier but, rappelant le proverbe d’un ancien manager des Yankees sur ce que vous voulez.

Et ce n’est pas seulement que Gallo et Rizzo sont tous les deux de bons frappeurs. C’est que les deux sont de bons frappeurs gauchers. Mardi, la plus grande menace de puissance pour les gauchers des Yankees était Rougned Odor. Ce ne serait pas une grosse affaire normalement; les Yankees ont frappé les gauchers bien mieux que les droitiers cette année, et il est possible de construire une formation puissante qui est presque entièrement droitière. Mais tandis que le Yankee Stadium joue essentiellement neutre pour les droitiers, son célèbre porche court de 314 pieds dans le champ droit en fait l’un des cinq meilleurs parcs de home run pour les gauchers. Gallo, en particulier, devrait bien s’adapter à sa nouvelle maison ; il a plus de puissance brute du côté gauche que n’importe quel être humain, sauf peut-être Shohei Ohtani. Les Yankees vont devoir remettre des casques aux partisans assis à droite lorsqu’il sera debout.

Enfin, Gallo et Rizzo sont plus que de simples chauves-souris. Rizzo est l’un des meilleurs joueurs de premier but défensifs du jeu et renverrait LeMahieu à une position dans le champ intérieur où sa batte joue mieux. Gallo, bien qu’étant de la taille d’une usine de tracteurs soviétique, apporte également une valeur défensive importante. À certains égards, il ressemble à Judge en ce sens qu’il a l’air lent mais joue un bon champ défensif droit, mais Gallo est un meilleur athlète polyvalent avec un bras de lancement beaucoup plus fort. Et bien qu’il n’ait pas joué ces postes en 2021, Gallo a une expérience dans les grandes ligues à la fois au troisième but et au champ central, ce dernier dont je me sentirais particulièrement à l’aise de le jouer à la rigueur, en particulier lorsque l’autre option est Brett Gardner.

L’ajout à la fois de Gallo et de Rizzo à la programmation signifie probablement qu’il n’y a plus de place pour échanger contre Trevor Story, qui avait été lié aux Yankees tout l’été, bien que le cogneur des Rocheuses serait probablement une amélioration par rapport à Torres, en particulier défensivement, si Cashman décidait devenir complètement fou le jour de la date limite. Il est beaucoup plus probable que si les Yankees font plus d’échanges, ils seront pour les lanceurs, mais une équipe ne peut jamais avoir trop de bâtons.

La question maintenant, avec deux nouveaux bâtons de coin dans le giron, est de savoir ce qui arrivera à Voit. Avec son statut de joueur peu clair et avec Rizzo prêt à devenir un agent libre à la fin de la saison, les Yankees pourraient aussi bien le garder. Il donnerait à New York une menace de pouvoir sans précédent sur le banc et une assurance si l’un des autres gros cogneurs devait tomber. Grâce à la polyvalence défensive de Gallo, garder Voit donnerait également au manager Aaron Boone la possibilité d’écrire une formation défensive crédible, comprenant DH et le lanceur, avec un poids total répertorié de 2 372 livres. C’est à peu près le poids d’une Hyundai Accent 2013.

Peut-être plus pertinent pour les plans à court terme des Yankees, le contrat expirant de Rizzo a non seulement rendu son coût dans les perspectives commerciales relativement bon marché, mais il laisse également une place à Voit en 2022 si les Yankees pensent pouvoir compter sur lui comme premier partant. joueur de base à l’avenir. S’il doit jouer un rôle à temps partiel pendant les six dernières semaines de la saison, qu’il en soit ainsi. Gallo, le meilleur, le plus jeune et le plus cher des deux joueurs nouvellement acquis, est sous le contrôle de l’équipe pendant un an de plus, ce qui signifie qu’il est toujours très précieux pour les Yankees même s’ils ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires cette saison.

Mais ce n’est pas exactement le plan A. Chaque année, dans toute la MLB, les équipes compétitives évaluent les avantages de dépenser des ressources pour s’améliorer maintenant ou de les amasser pour s’améliorer plus tard. (Habituellement, la propriété préfère cette dernière option parce que c’est moins cher.) Pas les Yankees, qui pourraient vendre des morceaux de leur liste pendant une saison creuse au moyen d’un retrait tactique à court terme, mais ils ne reconstruisent pas.

Ainsi, bien que leur déficit de trois matchs contre Oakland soit un gros problème à deux mois de la fin, cela ne vaut pas la peine d’en concéder. Les A sont capturables. Les Mariners, qui devancent également les Yankees au classement des wild-cards, sont plus que rattrapables. Cashman a donc fait venir des renforts pour l’aider dans cette poursuite.

S’il y a un défaut dans le processus des Yankees, c’est qu’ils ont expédié des prospects supplémentaires au Texas et à Chicago afin d’amener les équipes à couvrir une partie de l’argent dû à Gallo et tout l’argent dû à Rizzo. Mais ces deux grands noms comblent un sérieux besoin dans le Bronx, alors que les Yankees poursuivent la place en séries éliminatoires à laquelle ils se sont tellement habitués.