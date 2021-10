La gamme de jeux gratuits d’octobre d’Amazon Prime Gaming est très solide

Image : EA / Lucasfilm

J’ai un rituel ennuyeux. Toutes les quelques semaines, je m’assure de consulter la page Prime Gaming Rewards pour voir quels jeux gratuits sont disponibles. La plupart du temps, ce n’est rien de très excitant, peut-être quelques bons petits jeux avec des choses totalement oubliables auxquelles je ne jouerai jamais. Mais octobre est différent. Cette fois, Amazon propose de gros jeux relativement récents ainsi que l’assortiment habituel de titres plus petits.

Les jeux gratuits de ce mois-ci incluent la fantastique simulation de combat spatial Star Wars: Squadrons, le jeu de tir difficile mais tout aussi génial Ghostrunner et l’ancien, mais toujours aussi effrayant, Alien: Isolation. Voici la liste complète :

Song of Horror Complete EditionRed Wings: Aces of the SkyWallace & Gromit’s Grand AdventuresBlue FireTiny Robots RechargedWhiskey & Zombies: The Great Southern Zombie EscapeSecret Files 3Star Wars: SquadronsAlien: IsolationGhostrunner

Les jeux gratuits et autres goodies de jeux vidéo proposés par la méga-entreprise de Bezos ne sont pas la raison pour laquelle j’ai un abonnement Amazon Prime, donc je n’attends pas vraiment grand-chose chaque fois que je vérifie. Mais maintenant, peut-être pour la première fois, je suis légitimement excité de saisir ces jeux en octobre. (Ce qui commence… demain. Wow, cette année va très vite.)

C’est fou à quel point les offres de ce mois-ci sont solides. J’ai beaucoup aimé Squadrons quand il est sorti l’année dernière. Il trouve un équilibre parfait entre les simulations spatiales des anciens tireurs spatiaux plus décontractés. Alien: Isolation est un jeu parfaitement effrayant à jouer pour célébrer le meilleur mois de l’année, octobre, qui comprend la meilleure fête, Halloween. Et Ghostrunner est un jeu qu’Ari Notis de Kotaku décrit comme l’un des « jeux les plus puissants » de 2020, en grande partie grâce à ses visuels élégants et à ses commandes précises et réactives.

Comparez ces jeux aux offres PlayStation Plus d’octobre, qui incluent l’ancien Mortal Kombat X, un jeu que les propriétaires de PS5 peuvent déjà obtenir gratuitement, et … un jeu de golf. Rien contre le golf ou ses fans, mais c’est un choix assez niche et ennuyeux que je suppose que la plupart des fans de PlayStation ne toucheront pas.

Bien sûr, alors que les jeux Prime d’octobre sont remplis de véritables bangers, la cohérence est la clé. Novembre et décembre auront-ils des jeux tout aussi intéressants à prendre ? J’espere. Mais étant donné que dans le passé, mon compte Prime m’a valu des titres aussi incroyables que ce nouveau Shaq-Fu et un jeu basé sur Narcos de Netflix, je ne retiens pas mon souffle pour les mois à venir pour correspondre à octobre. Pourtant, même si cela finit par être un coup de chance, c’est un régal pour les abonnés Prime.