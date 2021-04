La gamme de maisons intelligentes d’Apple pour obtenir un coup de pouce? Nouvel accessoire Apple TV, haut-parleur intelligent avec écran en préparation

Notamment, les appareils d’Apple pour sa gamme de maisons intelligentes demandent depuis longtemps un coup de pouce. (Image: AP)

Apple TV: Le géant de la technologie Apple travaille sur un nouvel accessoire qui combinerait les fonctionnalités de l’Apple TV et celles du haut-parleur et de la caméra HomePod pour faciliter les appels vidéo. Des rapports suggèrent que Cupertino cherche également à développer un haut-parleur intelligent équipé d’un écran, quelque chose comme Amazon Echo Show et le Nest Hub de Google. Mais il semble que ces deux produits en soient actuellement à leurs débuts et que le fabricant d’iPhone pourrait changer ses plans.

Selon un nouveau rapport Bloomberg, l’accessoire Apple TV sera en mesure de jouer divers rôles, offrant un accès à des jeux et à des services de streaming vidéo actuellement pris en charge par Apple TV. Pendant ce temps, son haut-parleur intégré sera probablement une mise à niveau par rapport aux haut-parleurs de la plupart des téléviseurs. Cet accessoire fournira également des fonctionnalités HomePod telles que les commandes de l’assistant vocal Siri et la lecture de musique, quelque chose de similaire à ce que Sonos Beam fournit avec Google Assistant et Alexa. Enfin, l’accessoire TV agirait également comme un appareil d’appel vidéo à l’aide d’une caméra. Si le produit est en fait en cours de développement et de cette manière lui-même, un seul accessoire Apple est censé fournir de nombreuses fonctionnalités.

D’autre part, le deuxième appareil sur lequel Apple travaille prétendument est un écran intelligent qui combinera éventuellement les fonctionnalités de l’iPad et du HomePod. Cet appareil permettra également le chat vidéo, mais cela sera accompli avec son écran intégré au lieu de devoir être connecté à un téléviseur. On dit également que Cupertino envisage un bras robotique qui fera pivoter l’écran et suivra les utilisateurs, un peu comme ce qu’Amazon propose déjà avec son Echo Show 2020.

Le développement, s’il s’avère vrai, est significatif car jusqu’à présent, les appareils domestiques proposés par Apple sont limités dans leur objectif, en regardant un ou deux domaines clés. D’autre part, ces appareils domestiques offriront un spectre de fonctionnalités beaucoup plus large. Les rumeurs font le tour après que Cupertino a fusionné son groupe HomePod et son groupe d’ingénierie Apple TV l’année dernière.

Notamment, les appareils d’Apple pour sa gamme de maisons intelligentes demandent depuis longtemps un coup de pouce. Bien que le matériel Apple TV n’ait pas été mis à niveau depuis 2017, Cupertino a arrêté son HomePod, qui était un produit haut de gamme, pour se concentrer sur le HomePod Mini.

