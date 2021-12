La gamme de poupées de maman et fils rend hommage aux garçons noirs qui ont été tués

Un garçon de 9 ans de l’Ohio voulait faire quelque chose pour engager de jeunes garçons noirs après avoir été inspiré par le programme d’autonomisation des filles de sa mère.

Maintenant Demetrius Maurice Davis Jr est le PDG de Our Brown Boy Joy – une ligne de poupées en peluche pour les garçons noirs qu’il a commencé avec sa mère Luciana Gilmore.

« Ma mère avait une entreprise de mentorat pour les filles, et j’avais l’impression qu’il n’y avait rien pour moi », a déclaré Davis, qui est affectueusement appelé Lil D. « J’ai supplié ma mère de se concentrer sur les garçons. » La société a lancé ses premières poupées à l’achat en février 2021 et a pour mission de changer le récit des garçons noirs dans les médias.

Gilmore est la fondatrice de la Gilmore Girls Greetings Foundation, un programme qu’elle a lancé en 2016 pour « inspirer et autonomiser les filles et les femmes » par le biais de services communautaires et d’ateliers de « coach de filles ».

« J’étais le seul garçon à ces conférences », a déclaré Demetrius à PEOPLE. Bien qu’il ait assisté à tous ses programmes, il a dit qu’il ne pouvait s’empêcher de se sentir seul.

« Ma mère faisait également ces réunions Zoom avec eux, et je me sentais exclu », a-t-il déclaré à Cleveland.com.

Gilmore a déclaré que son fils était alors devenu obsédé par la façon de développer un projet axé sur les garçons de son âge.

« J’ai commencé à magasiner pour des poupées de couleur et j’ai découvert qu’il n’y avait rien qui ressemblait à mon fils », a déclaré l’ancien directeur du district scolaire métropolitain de Cleveland, ajoutant que Demetrius a toujours aimé les poupées.

Déterminée à offrir l’entreprise à son fils avant son 8e anniversaire, la mère a gardé l’entreprise secrète et a travaillé elle-même sur la paperasse et la production.

En juin 2020, il a reçu un dossier indiquant qu’il était le fondateur de l’entreprise.

Maman et son fils de 9 ans lancent la gamme de poupées « Our Brown Boy Joy » en l’honneur des jeunes noirs décédés. (Crédit photo : Imagerie Ryan Harris)

« C’est important pour moi parce que je veux que le monde pense de bonnes choses à propos des garçons Brown », a déclaré Demetrius.

Après avoir finalisé le premier prototype de la poupée, il a habillé la silhouette d’un sweat à capuche blanc et de bottes Timberland en l’honneur Trayvon Martin – l’adolescent noir qui a été abattu en 2012 par George Zimmerman alors qu’il rentrait chez lui depuis le dépanneur.

« Nous ne sommes ni mauvais, ni méchants, ni ennuis ; nous sommes intelligents, amusants et créatifs », a ajouté le PDG. Il a dit qu’il voulait aussi rendre hommage à Riz Tamir qui a été tué par la police de Cleveland à l’âge de 12 ans.

« Nos garçons sont souvent représentés négativement dans les médias », a déclaré Gilmore, qui a parlé à son fils des tragédies après que le meurtre de George Floyd a déclenché des conversations sur les représentations des hommes noirs dans les médias. « Sur les étagères des magasins, la représentation est minime. Et dans la catégorie des jouets, il n’y en a presque pas pour nos garçons. Nous devons avoir des opportunités pour que nos garçons se voient partout positivement. La représentation compte.

L’entreprise propose aussi bien des coffrets d’abonnement que des achats individuels de poupées.

