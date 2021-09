La gamme de produits realme s’élargit, maintenant ils ont une machine à laver | La technologie

in

La nouveauté de realme est une machine à laver qui vient concurrencer celles de marques traditionnelles telles que Samsung ou LG. Bien sûr, il faudra attendre pour connaître le prix de lancement.

La société asiatique a vraiment une vaste gamme de produits, mais il semble qu’ils ne suffisent pas. Ces derniers mois, nous avons vu comment ils ont commencé à couvrir différentes gammes de produits et secteurs.

Il n’est pas rare de voir des écouteurs, des montres, des bracelets intelligents, des tablettes et des ordinateurs portables realme. Maintenant, ils sont allés un peu plus loin et la dernière chose qui a été vue, c’est qu’ils auraient des machines à laver.

Oui, vos yeux ne vous trompent pas. Ceux de realme veulent que nous fassions confiance à nos vêtements les plus délicats. Ce n’est pas un mouvement étrange, eh bien la firme dispose déjà d’appareils pour nettoyer les maisons.

L’aspirateur robot realme TechLife Vacuum en est la bonne preuve, mais étant un robot, la vérité est qu’il s’intègre davantage dans les produits d’une entreprise comme realme. L’introduction d’une machine à laver reste déroutante.

Sur le plan technique, la machine à laver realme serait disponible en deux versions, ce qui varierait c’est la capacité. Le plus petit modèle serait de 7,5 kilogrammes et le plus grand de 8 kilogrammes.

Le design de la machine à laver realme serait inspiré de modèles un peu rétro, puisque ce qui a été le couvercle est situé sur la partie supérieure de la machine à laver. En Espagne au moins cette conception n’est plus vue depuis quelques années.

Il n’y a pas beaucoup plus de spécifications sur la machine à laver realme, car elle est toujours en attente de présentation. Reste à savoir s’il pourra rivaliser avec des entreprises qui sont dans le secteur depuis longtemps comme LG ou Samsung.

La machine à laver est un investissement important dans n’importe quelle maison. Ce rapport est né avec l’idée d’aider à comprendre ce qu’il faut demander aujourd’hui et quel est le modèle qui convient le mieux aux besoins de chaque foyer.

Ce qui a été vu jusqu’à présent, c’est qu’il sera publié en Inde, aucune donnée n’a été donnée sur la disponibilité dans d’autres pays. Sachant que l’Espagne a déjà son aspirateur robot, alors laissez-le arriver.

Nous serons attentifs à vous informer de tous les détails de cette machine à laver dès sa mise sur le marché. Pour le moment la seule chose que l’on puisse dire c’est que ce qu’il fait vraiment est assez curieux au niveau de l’image de marque.