La gamme de produits thérapeutiques de Progenity est haussière pour le stock PROG

Si vous aimez échanger des actions du secteur de la biotechnologie à des fins lucratives, alors le siège social de la Californie Progéniture (NASDAQ :PROGRAMME) mérite votre attention. Les investisseurs avec un bon timing auraient pu doubler leur argent ou même plus avec l’action PROG.

De plus, même si vous avez un compte de petite à moyenne taille, vous pouvez probablement vous permettre d’investir dans Progenity. Le cours de l’action est bas, il y a donc une propension à la volatilité, mais aussi un potentiel de rendements démesurés.

Bien sûr, vous ne devriez pas investir dans une entreprise de biotechnologie avant d’avoir étudié en profondeur ses produits et ses brevets, le cas échéant. Progenity possède un solide portefeuille de brevets et sa taille ne cesse de croître.

Tout aussi important, Progenity travaille avec diligence pour répondre aux besoins les plus urgents, tout en faisant progresser la science de l’administration orale de médicaments. Donc, avec tout cela à l’esprit, voyons où en est le stock de PROG ces derniers temps et essayons de déterminer certains niveaux à surveiller.

PROG Stock en un coup d’œil

Acheter les creux dans une tendance haussière : il s’agit d’une stratégie de trading qui a produit de bons résultats pour les investisseurs avisés. Voici comment ce concept s’applique à Progenity. Le 20 août, vous auriez pu acheter des actions de cette société pour seulement 67 cents pièce.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les actions PROG sont assez abordables – vous pouvez probablement acheter les actions avec de la monnaie. Et si vous les aviez achetés en août, vous auriez une bonne partie de la monnaie aujourd’hui.

En octobre et début novembre, les acheteurs ont pris le contrôle, envoyant les ours en hibernation. Le 19 novembre, le cours de l’action Progenity avait presque atteint 5 $.

Nous parlons ici de rendements en centaines de points de pourcentage. Cependant, même si vous avez raté cet incroyable élan, vous pourriez avoir une autre chance de participer à l’action.

Début décembre, l’action PROG est revenue à environ 2,80 $. Les acheteurs pourraient-ils simplement prendre une pause et recharger pour un autre rallye ? Ce n’est pas garanti, mais les traders entreprenants n’ont pas à rester sur la touche et à regarder l’action se dérouler. N’oubliez pas que le cours de l’action Progenity a atteint 7,86 $ en 2021, de sorte qu’un autre mouvement multi-ensacheuse pourrait éventuellement se produire.

Répondre à un dilemme clinique

Selon la page de Progenity pour Preecludia, « plus de 700 000 femmes présentent des signes et/ou des symptômes de prééclampsie chaque année ».

Il y a de fortes chances que vous ne connaissiez pas la prééclampsie. Pour le dire en termes clairs, il s’agit d’une complication potentiellement mortelle de la grossesse.

N’ayant jamais peur d’innover, Progenity s’est efforcé d’aider la communauté médicale à faire face à cette condition urgente. En particulier, la société développe un test unique en son genre pour évaluer les patients atteints de prééclampsie.

Malheureusement, l’évaluation actuelle du triage de la prééclampsie peut manquer jusqu’à 50 % des issues néonatales indésirables.

Cette condition peut avoir un impact considérable, non seulement en termes de résultats liés à la santé, mais également sur le plan financier. Étonnamment, les coûts totaux associés à une grossesse prééclamptique sont trois fois supérieurs à ceux d’une grossesse normale.

Heureusement, Progenity a conçu le test d’exclusion Preecludia pour la prééclampsie.

« Pour la première fois aux États-Unis », selon Progenity, « les médecins auront un test basé sur la mesure des biomarqueurs de la physiopathologie sous-jacente de la prééclampsie – pas seulement des symptômes non spécifiques. »

Construire le portefeuille de brevets

Potentiellement, Preecludia sera le premier test sanguin conçu pour évaluer le risque en évaluant plusieurs voies physiopathologiques. Il est important de noter que Progenity a déjà obtenu un brevet pour l’un des tests clés associés à Preecludia.

De plus, ce n’est pas le seul brevet de Progenity – même pas proche. Il n’y a pas si longtemps, la société a obtenu quatre brevets liés à ses technologies de dispositifs et de méthodes ingérables conçues pour administrer des traitements via le tractus gastro-intestinal.

Ces nouveaux ajouts ont porté le portefeuille de brevets de Progenity à un total de 96 familles de brevets. Ceux-ci comprennent 180 brevets délivrés, ainsi que plus de 220 demandes en instance. De plus, nous pouvons désormais ajouter un brevet américain de plus à la collection de l’entreprise. Celui-ci est lié à la plateforme de détection de molécules uniques de Progenity en cours de développement.

Matthew Cooper, directeur général des diagnostics, a expliqué que ce brevet récemment attribué « couvre des méthodes critiques de comptage de molécules cibles, évitant ainsi le besoin de séquençage ».

La plate-forme liée à ce brevet est « conçue pour permettre d’effectuer des tests tels que les tests prénatals non invasifs (NIPT) ou la biopsie liquide pour le cancer sans avoir besoin d’un séquençage coûteux et complexe », a ajouté Cooper.

Les plats à emporter sur PROG Stock

Les actions PROG à bas prix évoluent rapidement et ont le potentiel de monter en flèche en peu de temps. Pourtant, investir en connaissance de cause ne concerne pas seulement l’évolution du cours d’une action – en tant qu’actionnaire d’une entreprise, vous devez apprendre à connaître l’entreprise. La bonne nouvelle avec Progenity est qu’il s’agit d’une entreprise conçue pour répondre à des besoins médicaux importants, afin que toutes les parties prenantes puissent en bénéficier.

Vérifiez le portefeuille de brevets de l’entreprise et vous conviendrez que Progenity fait partie des entreprises de biotechnologie les plus prolifiques et les plus innovantes sur lesquelles vous pouvez parier aujourd’hui.

Progenity obtient actuellement une note de « B » dans mon Portfolio Grader.

