La gamme de soins de la peau de YouTuber Valkyrae est trompeuse, selon les critiques

Après que la ligne de soins de la peau du streamer Valkyrae, RFLCT, ait été critiquée pour ses promesses d’aider à compenser les effets négatifs de la lumière informatique », YouTube a publié un communiqué. Hier, Valkyrae a publié une note vocale reconnaissant le refoulement et a promis de répondre aux questions dans un futur flux.

Le site Web de RFLCT affirme que « le soleil était la seule source de lumière bleue, mais avec la technologie d’aujourd’hui, nous sommes exposés tout le temps ». Il décrit ensuite comment tous les écrans numériques émettent de la lumière bleue, qui, selon lui, peut endommager votre peau et vos yeux au fil du temps. RFLCT dit qu’il peut «protéger» la peau des dommages causés par la lumière bleue.

Cependant, les produits et les allégations de RFLCT ont été rapidement critiqués pour un manque de preuves scientifiques.

Les experts médicaux interrogés par le New York Times semblaient divisés sur les effets de la lumière bleue sur la peau et ont noté qu’elle pouvait avoir à la fois des avantages et des inconvénients. Un médecin a spécifiquement déclaré que les antioxydants ne sont pas une méthode scientifiquement prouvée pour la protection contre la lumière bleue. C’est un problème pour RFLCT, car son site Web affirme que la protection contre la lumière bleue de leurs produits provient d’un «antioxydant super chargé». Un scientifique en chef de Beiersdorf, une grande entreprise de soins de la peau, a entièrement réfuté les effets de la lumière bleue sur la peau.

Le NYT a également signalé qu’une plus grande quantité de lumière bleue provient de la lumière du soleil, et non des écrans numériques. Une suggestion recommandée par des professionnels était la crème solaire. Cependant, le site RFLCT ne mentionne aucun SPF sur ses pages produits.

Alors que d’autres streamers de haut niveau étaient ravis de voir le lancement commercial d’un pair, les réponses de Twitter étaient moins optimistes. Plusieurs utilisateurs ont souligné que la lumière bleue a un effet négligeable sur la peau, et beaucoup ont qualifié le RFLCT d’« arnaque ».

« Je voulais également dire que toute la haine, les doutes, les inquiétudes et les critiques sont tous justifiés et valables », a déclaré Valkyrae dans son mémo vocal. « Je comprends parfaitement d’où vous venez tous. J’étais également très contrarié et confus lorsque j’ai vu le site Web et qu’il n’y avait aucun lien vers les études ou les crédits vers les laboratoires ou les personnes qui ont travaillé dans les coulisses pour faire du RFLCT une réalité. C’est très déroutant, il manque beaucoup d’informations, mais ils le mettent à jour maintenant. »

Après avoir critiqué les allégations de lumière bleue sur Twitter, le streamer Twitch 39daph a répondu à d’autres préoccupations concernant la ligne de soins de la peau de Valkyrae en streaming. Malgré ses critiques, 39daph a déclaré qu’elle pensait que Valkyrae avait les bonnes intentions.

« Honnêtement, je pense qu’il est très louable et admirable que Rae essaie de se diversifier du jeu. Je pense juste que les trucs de lumière bleue sont un peu incertains.