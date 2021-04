La gamme de téléphones remaniée de Nokia se concentre sur la simplicité et la longévité

HMD Global a remanié la ligne téléphonique Nokia pour n’inclure que trois séries: X, G et C. Tous les trois promettent une longue durée de vie de la batterie et des années de mises à jour Android, mais ils sont tous axés sur le budget. à partir de fin avril.

Si vous êtes confus par la gamme de téléphones de Nokia et son penchant pour les points décimaux, le soulagement est à portée de main. HMD Global a réorganisé la gamme de téléphones Nokia pour 2021, et c’est à la fois considérablement plus simple et plus ciblé – si ce n’est pas nécessairement ce à quoi vous vous attendiez.

La liste des téléphones Nokia 2021 est divisée en trois gammes seulement, toutes axées sur la longévité. La série X représente le haut de gamme, avec des fonctionnalités plus avancées, une autonomie de deux jours, trois ans de mises à jour du système d’exploitation (y compris des mises à jour de sécurité mensuelles) et une garantie prolongée. La série G de milieu de gamme illustrée ci-dessus se veut plus accessible et promet une autonomie de trois jours, deux ans de mises à jour du système d’exploitation et trois ans de correctifs de sécurité mensuels. La série C vise les nouveaux arrivants avec une batterie «toute la journée» et deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles, bien qu’il n’y ait aucune promesse pour les mises à niveau du système d’exploitation.

Les Nokia X10 et X20 (illustrés au milieu) font la tête des modèles 2021, bien qu’il s’agisse de téléphones bas à milieu de gamme. Les deux utilisent des puces Snapdragon 480 compatibles 5G et des écrans 1080 x 2400 de 6,67 pouces. Le X10 commence les choses avec une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra-large de 5 MP, une caméra macro de 2 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et un jeu de tir selfie perforé de 8 MP. Vous aurez également entre 4 Go et 6 Go de RAM, avec 64 Go à 128 Go de stockage extensible. Spring pour le X20 et vous passerez à une caméra principale de 64 MP, une caméra avant de 32 MP et des configurations pouvant atteindre 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Les Nokia G10 et G20, quant à eux, sont décidément des entrées plus modestes dans la ligne 2021. Tous deux utilisent des processeurs MediaTek (G25 dans le G10, G35 dans le G20) et tournent autour d’écrans «HD +» de 6,5 pouces. Le G20 dispose d’une configuration de caméra similaire à celle du X10, bien que dans une encoche en forme de larme pour la caméra avant, tandis que le G10 se contente d’une caméra principale de 13MP et laisse tomber le capteur ultra-large. Vous aurez 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go d’espace extensible sur le G20, mais le G10 commence avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage.

Les C10 et C20 (ci-dessous) exécutent l’édition Android 11 Go et sont clairement conçus pour occuper les places sans fioritures de la sélection 2021 de Nokia. Les écrans sont en grande partie similaires à ce que vous trouverez dans la série G, mais vous obtiendrez des puces de base Unisoc quad- (C10) et octa-core (C20), 1 Go à 2 Go de RAM, 16 Go ou 32 Go de stockage extensible , et des caméras 5MP avant et arrière simples.

Vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour acheter l’un des appareils Nokia 2021, du moins dans certaines régions du monde. Au Royaume-Uni, le G10 arrivera en premier avec une date d’expédition fin avril et un prix de 109,99 £. Le G20 apparaît en mai pour 129,99 £. Le X20 arrive en même temps à partir de 299,99 £. Vous devrez attendre début juin pour le X10 à 249,99 £ (plus une variante moins chère de Three), bien que vous ayez également accès au C20 pour seulement 79 £. Il n’est pas prévu d’expédier le C10 au Royaume-Uni.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, aucun des téléphones Nokia 2021 annoncés jusqu’à présent n’est un appareil haut de gamme. Malheureusement, il n’y a pas d’équivalent au 9 PureView ou à d’autres modèles qui concurrenceraient les produits phares rivaux. Ce n’est pas nécessairement un problème si vous êtes plus intéressé par la valeur brute que par la vitesse. Cependant, nous ajouterons que les téléphones comme le Realme 7 5G offrent des écrans 120 Hz et d’autres avantages pour un prix similaire. Bien que l’autonomie de la batterie de Nokia et une assistance plus longue soient des considérations importantes, ce ne sont pas les seuls facteurs de votre achat.