La gamme de téléviseurs 2022 de Samsung comporte d’importants changements logiciels et des mises à niveau matérielles plus petites

Samsung a présenté ses premiers téléviseurs dotés de la technologie Mini LED au CES 2021, et ils ont fini par être peut-être les meilleurs ensembles que la société a produits à ce jour, sans compter le prix exorbitant de The Wall, c’est-à-dire. Ainsi, cette année, Samsung opte pour une approche différente : il fait de plus petits progrès dans le matériel et concentre davantage ses efforts sur le raffinement du logiciel et les nouvelles fonctionnalités.

Les téléviseurs 2022 de Samsung continueront d’exécuter le système d’exploitation Tizen de la société, mais ils seront désormais dotés d’un écran d’accueil totalement repensé qui est décrit comme « un témoignage de notre vision de l’avenir des téléviseurs ». La première partie de la nouvelle expérience utilisateur est ce que Samsung appelle l’écran multimédia. Cela « mettra tout le contenu de votre service de diffusion en continu dans un seul endroit facile à parcourir » avec une section de surveillance continue qui regroupe le contenu « de n’importe quel fournisseur » – c’est ce que prétend Samsung, de toute façon. Il y aura bien sûr aussi des recommandations personnalisées.

Samsung a repensé l’écran d’accueil de son téléviseur pour 2022.Image : Samsung

Tout cela ressemble beaucoup à Google TV et à l’application Apple TV ; tout le monde veut être votre portail principal pour parcourir le divertissement, laissant les applications de streaming juste pour lire les films et les émissions que vous souhaitez regarder. Les services de streaming n’aiment pas toujours cette stratégie ; Netflix, en particulier, a l’habitude de s’opposer à ce que d’autres personnes conservent son contenu et, par conséquent, ne participe ni à Google TV ni à l’application Apple TV.

Voici quelques autres ajouts logiciels à venir en 2022 :

Regardez ensemble : Samsung étend sa fonctionnalité multi-vues pour offrir ce qu’il prétend être « la première plate-forme au monde basée sur la télévision pour découvrir du contenu en direct et en streaming avec des amis et la famille » à distance. Vous pourrez brancher une caméra vidéo USB ou même utiliser l’appareil photo d’un smartphone ou d’une tablette pour discuter en vidéo avec ceux avec qui vous regardez. Plateforme d’agrégation NFT : Oui, les NFT arrivent dans le salon. Samsung est le premier grand fabricant de téléviseurs à s’appuyer de manière significative sur les NFT. La société affirme qu’elle fournira « une plate-forme révolutionnaire qui vous permettra de parcourir, d’acheter et d’afficher vos œuvres d’art préférées, le tout au même endroit ».

Les téléviseurs MicroLED sont disponibles dans de nouvelles tailles, restent hors de portée des personnes normales

Samsung produit de nouveaux modèles de ses écrans MicroLED qui ont fait leurs débuts il y a plusieurs années sous le nom de The Wall. Pour 2022, la société affirme que les écrans MicroLED sont désormais « sans cadre ». Comme toujours, la technologie des panneaux modulaires permet aux clients (extrêmement riches) de configurer la taille d’écran qui convient le mieux à leur situation, atteignant un énorme 178 pouces.

Les écrans MicroLED ultra-luxueux de Samsung ont désormais un design sans lunette.Image : Samsung

Outre les travaux personnalisés, Samsung propose également des modèles préfabriqués de téléviseurs MicroLED dans des tailles de 99 et 110 pouces. Pour 2022, la société ajoute un téléviseur MicroLED de 89 pouces à cette gamme. Il n’y a pas encore d’informations sur les prix, mais vous pouvez vous attendre à ce que MicroLED continue à coûter bien plus cher que même les plus belles et les plus grandes OLED du marché.

En guise de rappel, MicroLED partage de nombreuses propriétés avec OLED – les LED microscopiques offrent un contrôle de la lumière auto-émissif au niveau des pixels – mais n’ont pas les mêmes inconvénients (comme la partie « organique » qui peut limiter la durée de vie d’un panneau ou potentiellement conduire à brûler). Il pourrait réussir l’OLED si les prix baissent un jour, mais 2022 ne sera certainement pas l’année qui se produira.

Les mini téléviseurs LED de Samsung sont désormais encore plus beaux lorsqu’ils sont lumineux

Étant donné que ce ne sera que la deuxième année que Samsung propose des téléviseurs Mini LED 8K et 4K dans le cadre de sa gamme « Neo QLED », la société n’apporte pas de changements matériels drastiques. Et ce n’est pas vraiment nécessaire, car les sets de l’année dernière ont représenté une amélioration significative du contraste, des niveaux de noir et des performances de jeu. Samsung dit avoir « augmenté l’échelle de luminance d’un rétroéclairage de 12 bits à 14 bits, offrant une luminosité beaucoup plus précise » pour les modèles 2022. Il appelle ce mappage HDR 14 bits. Et les téléviseurs utilisent désormais l’IA pour analyser une scène et mieux séparer le sujet du premier plan de l’arrière-plan, créant ainsi une plus grande sensation de profondeur.

De plus, l’IA aide également à produire des «formes de lumière» adaptatives avec les nombreuses zones de gradation du rétroéclairage pour réduire la floraison et améliorer la luminosité et le contraste. Combiné avec le mappage HDR 14 bits, Samsung dit que cela fera ressortir des détails qui n’étaient pas si évidents sur les téléviseurs Neo QLED de l’année dernière et fera ressortir les détails davantage.

Malheureusement, Samsung n’embarque toujours pas avec Dolby Vision en 2022. Peut-être l’année prochaine.

Samsung affirme que ses téléviseurs Neo QLED 2022 offriront une profondeur améliorée et un mappage HDR 14 bits étendu. Image : Samsung

Pour les amateurs de jeux sur PC, Samsung affirme que certains modèles de sa gamme de téléviseurs 2022 seront capables de taux de rafraîchissement variables jusqu’à 144 Hz – contre 120 Hz – et seront parmi les premiers téléviseurs à prendre en charge FreeSync Premium Pro d’AMD. Tous les ports HDMI des téléviseurs haut de gamme seront au format 2.1 et prendront en charge le 4K 120 Hz.

Plus important encore, la société ajoute un nouveau Gaming Hub plus complet aux téléviseurs de cette année en tant qu’autre élément des améliorations logicielles. Mon collègue Sean Hollister couvre cette fonctionnalité plus ici. Sur les modèles de l’année dernière, Samsung disposait d’une barre de jeu qui vous permettait de voir le FPS d’un jeu ou d’ajuster rapidement les paramètres de jeu de nouvelle génération importants, mais le nouveau hub va plus loin et vise à être une destination tout-en-un pour les jeux sur console et dans le cloud. .

Les téléviseurs haut de gamme sont livrés avec un ensemble de fonctionnalités audio telles que l’amplificateur vocal actif, le son de suivi des objets (pour donner l’impression que le son sort réellement de l’écran) et le son SpaceFit pour un étalonnage automatique. Mais comme toujours, Samsung préférerait que vous associez ses téléviseurs 2022 à une gamme de barres de son et d’autres équipements de cinéma maison qu’il annonce également au CES 2022. Restez à l’écoute de The Verge pour une couverture plus approfondie alors que tous les derniers produits de l’entreprise se rapprochent de l’expédition dans le mois à venir.