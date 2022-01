La gamme de téléviseurs Sony 2022 comprend des écrans QD-OLED

TL;DR

La gamme de téléviseurs Sony 2022 vient de tomber au CES aujourd’hui. La gamme comprend deux téléviseurs avec panneaux QD-QLED pour un affichage plus lumineux. Tous les nouveaux téléviseurs Bravia incluront la plate-forme Google TV préinstallée.

Parmi les nouveaux modèles de téléviseurs Sony 2022 figurent les téléviseurs Master Series A95K de 55 et 65 pouces. Ce seront les premiers téléviseurs de Sony avec un écran QD-OLED. QD signifie Quantum Dot, et les panneaux permettront à ces téléviseurs d’avoir un niveau de luminosité beaucoup plus élevé par rapport aux écrans OLED normaux. Les téléviseurs auront également un support avec deux options différentes pour les positions. L’un poussera le téléviseur vers l’avant, tandis que l’autre placera le téléviseur vers un mur.

Les téléviseurs Master Series Z9K utiliseront la technologie Mini-LED pour un meilleur contraste, des noirs élevés et une luminosité accrue. Ce seront également tous des téléviseurs à résolution 8K et seront disponibles en modèles 75 pouces et 85 pouces. Sony lancera également les téléviseurs X95K avec des résolutions 4K dans les modèles 65, 75 et 85 pouces, et les modèles X90K avec un écran LED à matrice complète dans les versions 55, 65, 75 et 85 pouces.

La série A80K de téléviseurs OLED Sony Bravia sera commercialisée en versions 55, 65 et 75 pouces. Enfin, les téléviseurs Master A90K proposeront des téléviseurs OLED dans des modèles plus petits de 42 pouces et 48 pouces. Les supports de ces téléviseurs peuvent également être ajustés afin qu’ils puissent être placés sur un bureau pour une action de jeu sur PC.

Gamme de téléviseurs Sony 2022 : Bravia Cam

Sony sortira également un nouvel accessoire, la Bravia Cam. Cette caméra TV sera capable de détecter où une personne est assise et d’ajuster l’image automatiquement pour la vidéo la plus optimisée. La caméra proposera également des options de chat vidéo et de contrôle gestuel.

La société prévoit de révéler les dates de sortie et les prix de tous ces nouveaux téléviseurs Bravia un peu plus tard ce printemps. Attendez-vous à payer un supplément pour ces téléviseurs, mais ils valent généralement le prix.

