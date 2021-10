La gamme d’ustensiles de cuisine CRUXGG la plus vendue de Target lance une nouvelle collection

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si vous redoutez l’heure des repas et l’effort et la créativité nécessaires pour préparer une assiette saine mais délicieuse, nous pouvons comprendre. Mais parfois, tout ce dont vous avez besoin, ce sont les bons appareils qui feront la plupart du travail des jambes pour vous.

Juste à temps pour les vacances, la collection CRUXGG de Target est de retour après le succès à guichets fermés de sa première édition en 2020. La collection avant-gardiste, une collaboration entre Ghetto Gastro, un collectif de chefs culinaires du Bronx, et l’autorité des ustensiles de cuisine Crux, comprend huit appareils comme une friteuse à air à écran tactile et un gaufrier rotatif dans les coloris gris mat et blanc.

La meilleure partie? 5% des bénéfices iront directement à un collectif d’organisations à but non lucratif qui s’efforcent de mettre fin à l’insécurité alimentaire, notamment l’organisation fondée par Dan Colen, Sky High, basée à New York, Project Eats et bien d’autres.

Si vous êtes prêt à rehausser le look de votre comptoir de cuisine, faites défiler ci-dessous pour découvrir nos pièces préférées de la nouvelle collection !