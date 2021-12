La gamme IoT de OnePlus sont LES cadeaux à offrir à Noël

OnePlus est peut-être mieux connu pour ses téléphones et ses téléviseurs, mais le portefeuille de la marque est bien plus vaste.

Noël approche, ce qui signifie que la saison des cadeaux est à nos portes. Que ce soit pour nos amis et nos proches, ou pour nous-mêmes, rare est en effet la personne en ce moment qui ne cherche pas un cadeau. Bien sûr, il existe un certain nombre d’options, mais si vous cherchez un cadeau pour quelqu’un qui aime la technologie (même s’il ne l’aime pas), alors les meilleurs cadeaux viennent de la marque Never Settles. OnePlus est peut-être mieux connu pour ses téléphones et ses téléviseurs, mais le portefeuille de la marque est bien plus vaste. Il propose également certains des meilleurs produits IoT sur le marché, et nous pensons que ce qui suit ajouterait des cuillerées de joie de Noël à la vie de quiconque les recevrait en cadeau :

Montre OnePlus – Édition limitée Harry Potter

Les montres intelligentes coûtent un sou une douzaine de nos jours. Mais si vous voulez offrir à quelqu’un une montre à la fois high-tech et magique, alors l’édition OnePlus Watch Harry Potter est la seule option pour vous. Oui, il s’agit d’une montre intelligente de premier ordre à part entière – avec un écran AMOLED de 1,39 pouce, un capteur de fréquence cardiaque, un capteur d’oxygène dans le sang et un certain nombre d’autres capteurs pour tout détecter, des pas que vous faites aux minutes d’exercice jusqu’au heures où vous dormez. Il existe également un support pour recevoir des notifications, contrôler la musique et même les appels téléphoniques depuis votre téléphone connecté. Cependant, ce qui le rend magique, c’est le fait que tout cela est imprégné du monde de Harry Potter. L’emballage lui-même ressemble à un morceau du mur du Chemin de Traverse magique, le cadre en cuivre fera tourner les têtes, tout comme le groupe spécialement conçu avec le logo de Poudlard estampé dessus. Il existe des icônes et des fonds d’écran qui s’inspirent de la série épique de JK Rowling. Même en chargeant la montre, une baguette apparaît sur l’écran. C’est le monde de Harry Potter sur votre poignet, et il est également doté d’une autonomie fantastique et d’une résistance à la poussière et à l’eau. De la pure magie technologique. Au sens propre.

Montre OnePlus

Si le cadeau n’est pas un Potterhead (rare, mais cela peut arriver) ou préfère que sa montre soit subtilement élégante, alors la montre OnePlus est aussi bonne que possible. Magnifiquement et soigneusement conçu, il dispose d’un grand écran AMOLED de 1,39 pouce, d’une autonomie de plusieurs semaines et d’un camion de capteurs pour vous tenir au courant de tout, du sommeil à l’oxygène dans le sang en passant par la fréquence cardiaque et l’exercice. Vous pouvez également l’utiliser pour répondre aux appels téléphoniques, contrôler la musique et recevoir des notifications de votre téléphone. Ces looks élégants cachent une traînée de ténacité – la montre est à la fois résistante à la poussière et à l’eau. Vous avez deux options – le Classic, qui a un corps en acier inoxydable et un bracelet en fluoroélastomère ou l’édition Cobalt, qui arbore un corps unique en alliage de cobalt et un bracelet en cuir végétalien avec boucle papillon.

OnePlus Buds Pro

Si la musique est ce que vous aimez, les OnePlus Buds Pro sont vos parfaits compagnons. Conçus avec soin pour s’adapter précisément à vos oreilles (vous pouvez même vérifier l’ajustement sur votre téléphone), ces écouteurs totalement sans fil offrent un son brillant avec juste la bonne touche de basse, grâce à des pilotes de 11 mm réglés avec précision. Ils s’associent de manière transparente (et sans fil) avec votre téléphone, vous permettant non seulement de vous perdre dans votre monde de musique et de podcasts, mais également de gérer efficacement les appels téléphoniques. En parlant de vous perdre, vous pouvez verrouiller le monde avec la suppression intelligente du bruit adaptative qui maintient les sons externes à leur place – à l’extérieur. Il existe même une option pour créer votre propre profil d’écoute spécial afin que les écouteurs délivrent le son exactement comme vous l’aimez. Ils durent confortablement pendant sept heures avec une seule charge et avec l’étui, ils peuvent vous permettre de passer 38 heures de plaisir d’écoute. Ils ont également l’air super cool, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur étui de transport super compact, et un indice IPX4 signifie que vous pouvez les emmener où vous le souhaitez, que ce soit au bureau ou à la salle de sport.

OnePlus Buds Z

L’un des écouteurs totalement sans fil les plus vendus sur le marché indien, les OnePlus Buds Z sont le cadeau ultime pour toute personne ayant un style de vie super actif ou quelqu’un qui veut un avant-goût de la vie audio véritablement sans fil. Un design élégant inspiré des coquillages et doté d’un motif de type CD fait que ces têtes se démarquent de la foule TWS régulière. Ils se connectent sans effort à votre téléphone et vous offrent des basses lorsque vous commencez à les jouer, avec un son qui fait littéralement taper vos pieds et bouger la tête. Ils gèrent les appels de manière transparente et sont même dotés d’un mode spécial à faible latence pour les jeux. Complétez cela avec cinq heures d’autonomie sur les têtes, vingt heures avec l’étui et une résistance à la sueur et à l’eau, et vous avez le point de départ idéal pour le voyage TWS de n’importe qui. Vous les obtenez dans des couleurs blanches et grises ordinaires, mais si vous voulez vraiment augmenter le quotient unique, procurez-vous l’édition Steven Harrington, qui présente des griffonnages funky du célèbre designer de Los Angeles réputé pour son esthétique pop californienne, et qui a également créé l’emblématique Mello.

Bande OnePlus

Un cadeau parfait pour ceux qui veulent garder un œil sur leur forme physique, le OnePlus Band est un tracker de fitness élégant et minimaliste. Son écran AMOLED de 1,1 pouce, toujours allumé, le rend facile à lire même en plein soleil et en dessous se trouve un ensemble de capteurs qui suivent non seulement votre oxygène dans le sang, votre sommeil et votre fréquence cardiaque, mais sont également conçus pour prendre en charge 13 modes d’exercice différents. Il y a aussi l’intelligence – vous pouvez contrôler la musique, gérer les appels et même contrôler l’appareil photo de votre téléphone à partir de ce bracelet enroulé autour de votre poignet. Il est résistant à la poussière et à l’eau et a un look subtilement élégant (vous pouvez choisir de changer son apparence en utilisant différents visages et bracelets), ce qui en fait le compagnon idéal 24h/24 pour les amateurs de fitness. Il existe également une édition Steven Harrington pour ceux qui veulent quelque chose de plus visible, même lorsqu’il repose sur votre poignet.

Banque d’alimentation OnePlus

Avoir beaucoup de gadgets peut être une bonne chose, mais garder une trace de ceux qui doivent être chargés et quand peut être un peu un casse-tête. Il n’est pas surprenant que les amateurs de gadgets aient souvent besoin d’une prise de courant pour faire revivre un gadget mourant. Eh bien, la banque d’alimentation OnePlus est exactement ce dont ils ont besoin en cadeau. Il pèse 225 grammes, très pratique pour la poche, est disponible dans des couleurs attrayantes noir (avec un motif en fibre de carbone) et vert et se range dans une grande batterie lithium-polymère de 10 000 mAh, capable de charger non seulement des smartphones mais même des tablettes. Il dispose de deux ports USB, vous permettant de charger deux appareils en même temps, et se charge également à un rythme rapide (hé, il vient de la maison de Warp Speed), grâce à la charge de livraison de puissance de 18 W. Il est également sûr avec plusieurs protections intégrées et 12 couches de protection de circuit. Ce n’est pas seulement l’une des banques d’alimentation les plus puissantes du marché, mais aussi peut-être la plus frappante en termes de design, grâce aux deux mots gravés dessus – Never Settle. En effet, vous ne devriez pas vous contenter d’une autre source d’alimentation portable.

Acheter des cadeaux ? Il y a des offres spéciales et des offres pour vous

Rendre tous ces cadeaux encore plus attrayants sont un certain nombre d’offres autour de la gamme OnePlus IoT. Ceux qui cherchent à acheter la OnePlus Watch Harry Potter Edition peuvent obtenir une remise de 1 000 Rs sur les transactions via ICICI Bank et Kotak Bank Debit and Credit Card sur OnePlus.in, OnePlus Store App et OnePlus Experience stores. Une remise de Rs 1000 est également disponible sur OnePlus Buds Pro et la montre OnePlus si elle est achetée via une banque ICICI et une carte de débit et de crédit Kotak Bank sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in, OnePlus Experience Stores et magasins partenaires. Les offres via la banque ICICI sont disponibles jusqu’au 31 décembre 2021, tandis que celles via la banque Kotak sont disponibles pendant un mois de plus, jusqu’au 31 janvier 2022.

Il existe également une remise instantanée de Rs 991 pour les clients OnePlus sur OnePlus Buds sur Flipkart.com. L’édition spéciale OnePlus Band Steven Harrington est disponible avec une remise instantanée de Rs 300 sur OnePlus.in, OnePlus Store App, Amazon.in et OnePlus Experience Stores ainsi que les magasins partenaires. Ceux qui optent pour la banque d’alimentation OnePlus peuvent obtenir une remise de 200 Rs sur OnePlus.in, OnePlus Store App et Amazon.in.

Il existe également des réductions sur d’autres produits OnePlus. Il existe une remise instantanée de Rs 200 sur les écouteurs TypeC de OnePlus sur OnePlus.in et l’application OnePlus Store. Des remises allant de 20 % à 70 % sont également disponibles sur les accessoires OnePlus tels que les étuis mobiles, les coques et les adaptateurs, exclusivement sur OnePlus.in et OnePlus Store App.

Vous pouvez également obtenir un abonnement d’un an à Red Cable Care pour Rs 999 après une remise de Rs 500, dans le cadre d’une offre spéciale anniversaire. Enfin, toutes les transactions effectuées sur OnePlus.in et OnePlus Store App via des cartes American Express pour des valeurs de commande inférieures à Rs 40 000, bénéficieront d’une remise de 5%, une offre disponible jusqu’au 31 décembre 2021.

