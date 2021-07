La gamme iPhone 12 représente 63% des ventes d’iPhone aux États-Unis au troisième trimestre 2021

Un nouveau rapport de Consumer Intelligence Research Partners indique que la gamme iPhone 12 a représenté 63% des ventes d’iPhone aux États-Unis au cours du trimestre se terminant en juin 2021. Le rapport continue également de corroborer que l’iPhone 12 mini se vend à un nombre inférieur à celui du reste de la gamme. .

Les quatre modèles d’iPhone 12 représentaient ensemble 63 % des ventes totales aux États-Unis, alors qu’il y a un an, les trois modèles d’iPhone 11 représentaient 65 % des ventes totales aux États-Unis.

Selon le rapport, l’iPhone 12 Pro Max et le modèle de base de l’iPhone 11 détenaient la plus grande part de tous les iPhone, chacun à 23%. L’iPhone 12 mini et l’iPhone XR avaient la plus petite part, chacun à 5%.

Avec des ventes aussi faibles, il est compréhensible qu’Apple envisage d’arrêter le mini modèle à partir de 2022.

Le passage à des modèles plus chers, en particulier à l’iPhone 12 Pro Max, a contribué à augmenter le prix de détail moyen pondéré aux États-Unis (US-WARP) à 869 $ au cours du trimestre de juin 2021, en légère hausse par rapport au trimestre de mars 2021 et considérablement plus élevé que l’année. -il y a juin 2020 trimestre.

Le rapport met également en lumière la durée pendant laquelle les gens ont conservé leurs anciens iPhones. Au cours du trimestre se terminant en juin 2021, 37% des acheteurs avaient leur ancien téléphone depuis deux ans ou moins, tandis que 30% des acheteurs avaient leur ancien téléphone depuis trois ans ou plus.

Apple a également connu une augmentation significative des ventes grâce à son activité de vente au détail, y compris les magasins physiques et en ligne. Au cours du trimestre se terminant en juin 2021, 27% des ventes d’iPhone aux États-Unis sont passées par le commerce de détail Apple, contre une part élevée précédente de 21% en septembre 2020.

« Apple a très bien réussi à sortir de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Josh Lowitz, partenaire et cofondateur du CIRP. « L’augmentation des dépenses de consommation est liée au passage des consommateurs à des modèles d’iPhone plus chers au fur et à mesure qu’ils retirent des téléphones plus anciens et achètent davantage dans les propres points de vente d’Apple pour acheter ces iPhones. En conséquence, nous estimons que US-WARP, l’analogue du prix de vente moyen qu’Apple ne divulgue plus, a augmenté au cours du trimestre. »

CIRP fonde ses conclusions sur son enquête auprès de 500 clients Apple américains qui ont acheté un iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch au cours de la période avril-juin 2021.

