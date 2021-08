La gamme iPhone 13 pourrait obtenir un boost de batterie bien nécessaire, mais cela pourrait ne pas suffire

in

Une chose que nous avons entendue à plusieurs reprises à propos de la gamme iPhone 13 est que les prochains téléphones pourraient tous avoir des batteries plus grosses que leurs prédécesseurs, et maintenant il y a encore plus de preuves de cela.

Un rapport de TrendForce (une société d’intelligence de marché) suggère qu’Apple modifie la conception du circuit imprimé de la gamme iPhone 13, passant d’un modèle rigide à un modèle flexible, qui devrait prendre moins de place dans le téléphone, laissant ainsi de la place pour des batteries plus grosses.

Nous avons déjà entendu la même chose, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo, par exemple, affirmant qu’Apple utiliserait une conception peu encombrante pour permettre des batteries plus grosses. Il semble donc tout à fait probable que cela se produise.

Ce n’est pas tout ce que dit ce nouveau rapport non plus. Il fait également écho aux affirmations précédentes selon lesquelles la gamme iPhone 13 utilisera un chipset A15 Bionic, censé être construit sur un processus de fabrication de 5 nm+. Cela ne ressemble pas à une grande amélioration par rapport au processus 5 nm utilisé par l’A14 Bionic dans la gamme iPhone 12, mais TrendForce estime que cela permettra toujours d’améliorer les performances et l’efficacité.

Ce rapport suit également d’autres en disant que la gamme prendra en charge mmWave 5G au-delà des États-Unis. C’est une forme de 5G plus rapide que les modèles inférieurs à 6 GHz auxquels les modèles d’iPhone 12 achetés en dehors des États-Unis sont limités, bien que pour l’utiliser, la bonne infrastructure doit également être en place, ce qui n’est pas encore le cas dans de nombreux pays.

Enfin, le rapport indique qu’Apple conservera sa “stratégie de prix agressive” actuelle afin d’améliorer les ventes. Bien qu’il ne nomme pas de prix spécifiques, cette discussion sur le maintien de la stratégie actuelle suggère que la gamme iPhone 13 pourrait coûter exactement le même prix que la gamme iPhone 12. Le même site a déjà fait cette affirmation, il s’en tient donc à lui.

Un gros téléphone a besoin d’une grosse batterie (Crédit image: TechRadar)

Analyse : les batteries plus grosses sont meilleures, mais le changement peut être minime

Tout dans ce rapport a déjà fait l’objet de rumeurs et est assez susceptible de se produire, mais dans le cas de l’augmentation de la taille de la batterie, il ne semble pas que le changement soit très important.

Nous ne pouvons pas imaginer qu’un circuit imprimé plus petit permettrait des batteries beaucoup plus grandes, et en effet une fuite précédente suggère que le changement pourrait être mineur, à l’exception discutable de l’iPhone 13 Pro Max, qui aurait une batterie de 4 325 mAh. , contre 3 687 mAh dans l’iPhone 12 Pro Max.

Pour référence, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont apparemment tous les deux 3 095 mAh (contre 2 805 mAh), et l’iPhone 13 mini en aurait 2 406 mAh (contre 2 277 mAh).

Toutes ces capacités – y compris celle supposée de l’iPhone 13 Pro Max – sont faibles par rapport aux combinés Android, dont beaucoup atteignent 5 000 mAh et dont certains sont encore plus élevés. Bien sûr, les chiffres ne font pas tout, mais la durée de vie de la batterie est une chose avec laquelle les iPhones ont souvent du mal, et la plupart des modèles n’offrent pas beaucoup plus que la durée de vie moyenne.

C’est donc quelque chose que nous voulons vraiment voir Apple faire de grands progrès, et sur la base de ce que nous avons entendu jusqu’à présent, il semble que les améliorations seront au mieux mineures.

En fait, étant donné que les modèles d’iPhone 13 Pro auraient des écrans 120 Hz énergivores, nous ne serions pas surpris qu’ils aient en fait une autonomie de batterie inférieure à celle de leurs prédécesseurs.

Par téléphone Arena