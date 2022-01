La programmation originale du groupe de métal féminin canadien CHATON – Morgan Lander (guitare, chant), Mercedes Lander (tambours), Fallon Bowman (guitare) et Tanya Candler (basse) – se réunira pour un chat en ligne pour célébrer le 22e anniversaire de son premier album certifié or 2000, « Cracher ».

Plus tôt aujourd’hui, CHATON a posté le message suivant sur son Instagram compte : « Rejoignez-nous demain sur IG en direct à 19h30 HNE pour une petite célébration du 22e anniversaire de notre premier album SPIT. Nous allons sortir et répondre à quelques questions! #iglive #spit #happybirthday #joinus #kittie ».

Chandelier à gauche CHATON après la sortie de « Cracher » pour terminer ses études secondaires et a été remplacé par Talena Atfield.

Archer sorti CHATON en 2001 et a commencé son propre projet industriel/électronique, ASSAUT AMPHIBIE.

Dans une interview de 2002 avec Ballbuster Musique, Mercedes a déclaré à propos de CHATONpremier album de « , je pense ‘Cracher’ est probablement le disque le moins poli que j’aie jamais entendu de toute ma vie. Il a été enregistré en neuf jours sur Fender Squires. C’était un moment de notre vie, et c’était comme un instantané de ce à quoi nous ressemblions en 1999. »

Elle a ajouté: « Nous étions un groupe depuis si longtemps, nous avons joué plus de 200 concerts étranges avant de susciter l’intérêt du label. Nous jouions tous les week-ends que nous pouvions. Parfois, nous jouions pendant la semaine. Nous avons voyagé à Toronto, à Detroit ; nous avons joué beaucoup de concerts. Beaucoup de groupes qui jouent 12 concerts avant d’avoir signé, ils sonnent comme de la merde sur leur disque ; ils expérimentent sur leur enregistrement, et ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire . Nous avons juste eu de la chance parce que nous savions ce que nous voulions faire. »

Après le London, Ontario, les métallurgistes canadiens ont terminé le cycle de tournée pour 2011 « Je t’ai échoué » album, CHATON entré dans une longue période d’inactivité au cours de laquelle Morgan concentré sur un travail de marketing pour une chaîne de clubs de fitness tout en Mercedes travaillé dans l’immobilier et plus récemment dans une entreprise de logiciels. Le groupe a également commencé à travailler sur un documentaire couvrant la carrière, « Origines/Évolutions », qui a finalement vu le jour en 2018 via Divertissement l’Éclair en Amérique du Nord.

Mai dernier, Morgan Raconté Pierre Gutiérrez de Discussions sur le rock cette CHATON était toujours « en pause ». Elle a expliqué: « Depuis que le documentaire a été filmé et est sorti, il y a eu quelques changements. Nous ne sommes plus un acte signé. Donc, si nous devions faire de la nouvelle musique, elle sortirait indépendamment. Mais nous avons toujours un numéro de projets de type héritage que nous allons publier et sur lesquels nous travaillons pour l’avenir. Nous aimons pouvoir rendre hommage aux choses que nous avons faites dans le passé. Et je sais que beaucoup de gens sont même simplement excité pour les rééditions de vieux trucs et ainsi de suite. Nous cherchons toujours des moyens de réintroduire les gens [to KITTIE‘s music] et ainsi de suite. Nous avons donc deux ou trois choses à venir. Je ne peux pas encore vraiment donner trop de détails, mais il y aura des annonces et ce sera génial et ça devrait être assez amusant. Mais pas de nouvelle musique pour le moment. »

« Je t’ai échoué » vendu 3 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour faire ses débuts à la position n ° 178 sur le palmarès Billboard 200.



