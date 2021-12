La gamme phare de reflex numériques de Canon se terminera avec l’EOS-1D X Mark III, éventuellement

Lorsque Canon a dévoilé l’EOS-1D X Mark III en janvier 2020, nous avons proclamé que le reflex numérique « n’est toujours pas mort », mais cet appareil photo marquera la fin de la gamme d’un modèle phare que certains photographes professionnels ne jurent toujours que de capturer. tout, des événements sportifs aux animaux sauvages.

La fin du calendrier de production et de développement de l’EOS-1 est estimée « dans quelques années ».

CanonRumors souligne une interview que le président-directeur général de Canon, Fujio Mitarai, a donnée cette semaine au journal japonais Yomiuri Shimbun (via YM Cinema Magazine). L’article met en évidence comment les appareils photo haut de gamme sans miroir à objectif interchangeable ont pris des parts de marché des appareils photo reflex numériques à objectif unique (DSLR) auparavant dominés.

Dans ce document, le PDG est cité (en japonais, que nous avons traduit en anglais) en disant : « Les besoins du marché évoluent rapidement vers les caméras sans miroir. En conséquence, nous orientons de plus en plus les gens dans cette direction. L’article indique que le Mark III est « en fait » le dernier modèle de la série phare EOS-1 de Canon et que dans quelques années Canon cessera de développer et de produire ses appareils photo reflex numériques phares au profit d’appareils photo sans miroir.

Cependant, malgré ce que disent certains titres, cela ne signifie pas (encore) que c’est la fin des reflex numériques Canon. Bien que l’article indique clairement que les appareils photo sans miroir comme le propre EOS R3 de Canon représentent l’avenir du segment, il indique également qu’en raison de la forte demande à l’étranger, la société prévoit de continuer à fabriquer des appareils photo reflex numériques d’introduction / milieu de gamme pour le moment.

Quant au Mark III lui-même, bien qu’un nouveau modèle ne soit pas au coin de la rue, sa durée de vie estimée en tant que produit actif se mesure toujours en années. Dans une déclaration donnée à The Verge, un porte-parole de Canon US a confirmé : « Les détails généraux de l’interview de M. Mitarai tels que décrits dans l’article sont vrais. Cependant, bien qu’elles soient estimées « dans quelques années », les dates exactes ne sont pas confirmées pour la conclusion du développement/arrêt de la production d’un appareil photo reflex numérique phare.