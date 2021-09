La gamme Platinum de soins contre le cancer et les politiques de soins cardiaques de Star Health pour offrir une couverture améliorée – Vérifiez les caractéristiques

Les polices sont renouvelables à vie et les primes peuvent être payées trimestriellement, semestriellement et annuellement.

Star Health and Allied Insurance a lancé deux nouvelles variantes de leurs produits : la police d’assurance Star Cancer Care Platinum et la police d’assurance Star Cardiac Care Platinum. Ces produits répondent aux besoins des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer et de maladies cardiaques.

Ces politiques ne nécessitent aucun test pré-médical. Cependant, l’assuré doit soumettre les dossiers médicaux antérieurs du traitement subi au moment de l’achat de la police. Les polices sont renouvelables à vie et les primes peuvent être payées trimestriellement, semestriellement et annuellement.

Cancer Care Platinum : Assurance maladie pour les personnes diagnostiquées et survivantes d’un cancer. Couvre les personnes âgées de 5 mois à 65 ans avec une somme assurée jusqu’à Rs 10 lakhs. Couvre les dépenses engagées en raison d’une hospitalisation pour un cancer et des maladies non liées au cancer avec des périodes d’attente applicables. Pas de délai d’attente pour les accidents, 30 jours pour les traitements non cancéreux, 12 mois pour les soins palliatifs, 30 mois pour les traitements contre le cancer et les maladies préexistantes.

Couverture forfaitaire pour le cancer : 50 pour cent de la somme assurée au titre de la prestation facultative seront versés si la personne assurée souffre d’une récidive, d’une métastase et/ou d’une deuxième tumeur maligne non liée au premier cancer après une période d’attente de 30 mois.

Cardiac Care-Platinum : Assurance maladie pour les personnes diagnostiquées avec des maladies cardiaques. Cardiac Care – Platinum couvre les personnes âgées de 7 à 70 ans avec une somme assurée pouvant aller jusqu’à Rs 15 lakhs. Couvre les dépenses engagées en raison d’une hospitalisation pour des affections cardiaques et non cardiaques après 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la police. Pas de délai d’attente pour les accidents, 24 mois pour les affections nommées et la transplantation cardiaque et 48 mois pour les autres maladies préexistantes.

Le Dr S Prakash, MD, Star Health and Allied Insurance, déclare : « Star Health Insurance fournit cette couverture d’assurance aux personnes diagnostiquées avec une maladie cardiaque et un cancer. En tant que médecin, je vois la plupart du temps des personnes en Inde demander une couverture d’assurance maladie après un diagnostic majeur comme un cancer ou une maladie cardiaque. Souvent, ils ne sont pas en mesure d’obtenir une couverture pour les maladies cardiaques et le cancer existants. S’efforçant de changer cela et d’inclure également ces personnes méritantes dans une couverture d’assurance, Star Health Insurance a introduit ces produits. Ces nouvelles politiques visent à répondre à un besoin réel et important de nos concitoyens. »

Principales caractéristiques de la police d’assurance Star Cancer Care Platinum

· Somme assurée disponible jusqu’à Rs. 10,00,000. Les assurés peuvent opter pour une somme assurée de Rs 5,00,000, Rs. 7,5 000, ou Rs. 10,00,000.

· Disponible pour les personnes âgées de 5 mois à 65 ans, diagnostiquées avec un cancer.

· Couvre les frais d’hospitalisation, de soins de jour, d’ambulance routière, de pré et post hospitalisation.

· Couverture forfaitaire pour le cancer – si la personne assurée souffre d’une récidive, d’une métastase et/ou d’une deuxième tumeur maligne non liée au premier cancer, l’assureur paiera un montant forfaitaire. A noter que cette prestation s’ajoute à la somme d’indemnisation assurée.

· Un délai de carence de 30 mois est applicable pour les traitements liés au Cancer et pour la couverture en Capital.

· Soins palliatifs – Les soins palliatifs en oncologie sont des soins axés sur la qualité de vie des patients (ainsi que de leurs soignants) qui souffrent de cancers avancés limitant l’espérance de vie. Payable jusqu’à 20 pour cent de la somme assurée chez les fournisseurs de réseau sur la base d’une indemnité, payable une fois dans la vie. Disponible après une période d’attente de 12 mois à compter de la création de la police.

· Avantages supplémentaires – Soins palliatifs, avis médical E-Second, services de bien-être – programme de régime et de nutrition, programme de gestion du poids, consultation de spécialistes – via l’application de télésanté.

Avantages du renouvellement :

– L’assuré recevra un bonus cumulé de 5 pour cent du capital assuré de base pour chaque année sans sinistre jusqu’à un maximum de 50 pour cent du capital assuré de base.

– Bilan de santé – L’assuré peut bénéficier d’un bilan de santé après chaque année sans sinistre.

– Premium : Pour une personne de 36 ans pour Rs. 10,00,000 somme assurée, la prime (hors TPS) est de Rs. 23 605.

Principales caractéristiques de la police d’assurance soins cardiaques Star – Platine

· La somme assurée est disponible jusqu’à Rs 15,00,000. Les clients peuvent opter pour une somme assurée de Rs 5,00,000, Rs. 7,5 000, Rs. 10 000 000 ou 15 000 000 roupies.

· Disponible pour les personnes de 7 à 70 ans qui ont reçu un diagnostic de troubles cardiaques.

· Délai d’attente pour les troubles cardiaques : 30 jours.

· Couvre les – Frais d’hospitalisation, de soins de jour, d’ambulance routière, de pré et post hospitalisation.

· Les frais de transplantation cardiaque sont couverts jusqu’à 200 pour cent de la somme assurée après une période d’attente de 24 mois.

· Les dépenses liées aux appareils cardiaques sont couvertes jusqu’à 50 pour cent de la somme assurée.

· Avantages supplémentaires : avis médical E-Second, services de télésanté, services de bien-être – consultation en nutrition et diététique, counseling (pour la gestion du stress).

· Restauration automatique de la somme de base assurée une fois de 100 pour cent à l’épuisement de la somme assurée et aucun bonus de réclamation pendant la durée de la police

· Remise sur la prime de renouvellement – ​​L’assuré peut bénéficier d’une remise de 10 % sur la prime de renouvellement s’il soumet des rapports ECHO, profil lipidique et HbA1c et qu’il est normal.

· Avantages de renouvellement :

– Indemnité de bilan de santé à la fin de chaque année d’assurance

– Bonus cumulé de 10 pour cent du capital assuré de base pour chaque année sans sinistre jusqu’à un maximum de 100 pour cent du capital assuré de base.

– Prime : Pour une personne âgée de 50 ans pour Rs 10,00,000 somme Assurée, la prime (hors TPS) est de Rs 31 035.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.