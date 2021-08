La gamme PS Plus de Sony pour septembre 2021 pourrait avoir fui tôt

Il semble que les jeux PS Plus de septembre 2021 aient pu fuir avant l’annonce complète, et maintenant nous avons hâte que demain vienne plus vite. A en croire la fuite, les abonnés pourront ajouter trois nouveaux jeux gratuits à leur bibliothèque : Overcooked ! All You Can Eat, Hitman 2 et Predator: Hunting Grounds.

Selon un article sur Dealabs, Overcooked! All You Can Eat sera le jeu PS5 de septembre, tandis que Hitman 2 et Predator: Hunting Grounds seront disponibles pour les propriétaires de PS4 (avec les joueurs PS5 capables de les jouer sur leur console grâce à la rétrocompatibilité). Nous devrions prendre toutes les rumeurs avec une pincée de sel, bien sûr, mais l’utilisateur qui a partagé les fuites est vérifié sur Dealabs, indiquant que ses informations pourraient valoir la peine d’être écoutées.

Chaque mois, les abonnés PS Plus peuvent ajouter des jeux gratuits à leur bibliothèque PlayStation, ces jeux leur étant réservés pour toujours, même après la fin du mois. Cependant, vous perdrez l’accès si votre abonnement expire. Les abonnements commencent à 9,99 $ / 6,99 £ / 11,95 $ AU par mois.

Si vous voulez en savoir plus sur les jeux censés se diriger vers PS Plus en septembre 2021, lisez la suite pour notre ventilation de chacun.

Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger (PS5)

Si vous aimez faire équipe avec votre famille ou vos colocataires pour des jeux coopératifs sur canapé, vous ne serez pas déçu par Overcooked ! Tout ce que vous pouvez manger sur PS5. Ce jeu est un remaster 4K/60FPS des deux premiers jeux, combinant tous les niveaux des histoires principales, des DLC et sept nouveaux niveaux bonus en un seul package.

Si vous n’avez jamais joué à Overcooked auparavant, les jeux tournent autour de vous, préparant frénétiquement la nourriture et remplissant les commandes avant que vous ne manquiez de temps. En travaillant en équipe et en remplissant plus de demandes de nourriture dans la limite, vous pouvez débloquer des étoiles qui vous accordent des prix tels que l’accès à des niveaux ultérieurs.

Au fur et à mesure que le jeu progresse, les niveaux introduiront de nouveaux mécanismes pour tester vos compétences en travail d’équipe, y compris de nouveaux aliments à préparer et des cuisines qui peuvent apparemment changer de forme au hasard.

Hitman 2 (PS4)

La trilogie Hitman représente certains des meilleurs jeux de ces dernières années. Hitman 2 vous donne l’excuse parfaite pour vivre vos propres fantasmes de super-espion, vous transportant à un vaste éventail de niveaux, d’une piste de course automobile de Miami à un village reculé de la forêt tropicale colombienne.

Dans chaque mission, vous serez confronté à la tâche d’éliminer plusieurs cibles, et il n’y a pas qu’une seule façon de réussir. Vous pouvez opter pour un tir de sniper traditionnel à distance, vous rapprocher de la corde à piano ou choisir l’une des nombreuses options uniques cachées dans chaque niveau à découvrir (comme nourrir une cible avec un hippopotame).

Bien que jouer au premier jeu Hitman ne soit pas nécessaire (car Hitman 2 récapitulera rapidement l’histoire jusqu’à présent), vous pouvez acheter du DLC pour ajouter les niveaux et les outils de Hitman dans Hitman 2. Si vous avez déjà joué à Hitman (2016) sur le même console, vous pourrez également transférer votre progression, vous donnant accès à tous les appareils sympas que vous avez déjà déverrouillés.

Il en va de même pour Hitman 3, donc si vous appréciez votre temps avec Hitman 2, vous pouvez à nouveau transférer votre progression dans le nouveau jeu pour continuer votre aventure en toute transparence.

Prédateur : Terrains de chasse (PS4)

Les fans du film classique de 1987 Predator pourraient trouver beaucoup à aimer avec ce dernier jeu de la liste, Predator: Hunting Grounds. Cinq joueurs seront répartis entre deux équipes, un groupe de quatre qui jouera comme une escouade humaine essayant de terminer une mission et un Predator.

Malheureusement, Predator: Hunting Grounds tombe dans le piège de nombreux tireurs asymétriques, ce qui conduit à des tours qui se sentiront incroyablement pondérés en faveur de l’équipe de quatre personnes, surtout si vous êtes des tireurs chevronnés. Cependant, si vous et certains de vos amis cherchez un nouveau jeu en ligne à essayer, celui-ci pourrait être à essayer en septembre s’il est gratuit sur PS Plus.

Les meilleures offres Sony PlayStation Plus du jour