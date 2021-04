La gamme robuste de mophie powerstation go fait ses débuts avec quatre modèles

Aujourd’hui, mophie élargit sa collection d’accessoires iPhone avec une nouvelle gamme de powerstations robustes. Arrivant avec quatre facteurs de forme différents, les chargeurs portables vantent tous un boîtier durable ainsi que des conceptions conçues pour laisser dans votre voiture grâce à la fonctionnalité de démarrage rapide. Et avec plus de 15000 mAh, il y a aussi beaucoup de jus pour compléter les smartphones lors de vos déplacements. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur la nouvelle collection mophie powerstation go robuste.

mophie dévoile de nouveaux chargeurs robustes powerstation go

La nouvelle collection de chargeurs portables de mophie s’écarte des offres habituelles que nous avons vues dans le passé de la marque, avec des conceptions encore plus durables et des fonctionnalités supplémentaires qui les rendent parfaites pour partir dans la voiture. Avec quatre modèles différents disponibles, chacune des versions robustes de mophie powerstation go peut relancer votre voiture tout en alimentant un iPhone et plus encore.

Pour lancer les choses, la version d’entrée de gamme de mophie entre alors que la powerstation devient compacte et robuste. Comme toutes les sorties de la nouvelle collection, celle-ci arrive avec un design qui vise à garder dans la boîte à gants ou la voiture. Sa batterie interne de 8100mAh se couple avec deux ports USB-A 5V pour faire le plein d’appareils supplémentaires. Sur le plan du démarrage, il peut distribuer 12 V / 600 ampères avec les pinces détachables. Le prix est fixé à 99,95 $.

mophie powerstation go robuste AC

S’étendant ensuite dans la gamme robuste de mophie powerstation go, son modèle AC offre une grande partie des mêmes fonctionnalités que celles détaillées précédemment, mais avec l’ajout notable d’une sortie AC complète. Capable de fournir une puissance de 65 W, celui-ci peut facilement faire le plein de votre iPhone en plus d’alimenter un MacBook et plus encore lorsqu’il est loin d’une prise. Sa batterie interne de 15000 mAh entre aux côtés d’une paire de périphériques USB-A et un écran miniature présente les statistiques de puissance. Ce modèle est maintenant disponible pour 149,95 $.

mophie powerstation go robuste avec compresseur d’air

Ensuite, il y a la powerstation mophie robuste avec un compresseur d’air, qui fait partie de l’offre phare de la gamme. Vous trouverez un ensemble de fonctionnalités presque identiques au modèle susmentionné, juste sans la prise secteur ajoutée. En échange, vous pourrez faire le plein de pneus et plus encore grâce au compresseur d’air intégré. Il y a toujours un support de câble volant ainsi qu’une batterie de 15000 mAh pour compléter le package. En tant que version la plus chère, vous trouverez un 159,95 $ étiquette de prix.

mophie powerstation go lampe de poche robuste

Et pour clôturer la collection, mophie a la lampe de poche robuste powerstation go, qui offre un design plus unique que les facteurs de forme de chargeur portable plus typiques ailleurs dans la gamme. Livrant une batterie de 9 900 mAh, celle-ci a un design de lampe de poche approprié considéré comme son homonyme. Il n’y a qu’un seul port USB-A cette fois-ci, et contrairement aux autres modèles, il ne peut fournir qu’une alimentation de 12 V / 400 ampères lors du démarrage rapide d’un véhicule. Le prix de celui-ci entre à 119,95 $.

