La gamme Samsung Galaxy Note est terminée, et c’est OK

in

David Imel / Autorité Android

Plus tôt cette année, Samsung a confirmé une mauvaise nouvelle pour les fans de ses produits phares ultra-premium : il n’y aurait pas de téléphone Samsung Galaxy Note en 2021. Bien entendu, la société n’a pris aucun engagement au-delà, ce qui laissait espérer que le Note La ligne pourrait faire un retour en 2022.

Cependant, la semaine dernière, nous avons eu un premier aperçu de la conception probable du Samsung Galaxy S22 Ultra. Si je ne connaissais pas mieux, je dirais que ce serait le prochain téléphone Note, car il a la forme Note et même un emplacement S Pen. En fait, il ne ressemble presque pas aux Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus vanille (qui ressemblent à des clones de la gamme Galaxy S21).

La première chose à laquelle j’ai pensé quand j’ai vu le design du Galaxy S22 Ultra était : « Bonjour, c’est tout pour la famille Note ». Samsung n’a peut-être pas confirmé autant, mais l’existence du Galaxy S22 Ultra est fondamentalement le dernier clou du cercueil du Note. Après tout, pourquoi la société publierait-elle un clone de Note au début de 2022 uniquement pour publier une nouvelle Note au cours du second semestre de la même année ?

Il est clair que Samsung a l’intention que le Galaxy S22 soit le tireur d’élite du futur Samsung Galaxy Note. Et tu sais quoi? Ça me va. Je dirais même que je suis plus que d’accord avec ça.

Un Samsung Galaxy Note sous un autre nom

Les images divulguées ci-dessus vous donnent une idée de ce à quoi s’attendre du Samsung Galaxy S22 Ultra. Ces rendus proviennent du fuiteur en série Steve Hemmerstoffer – une source fiable qui a presque toujours été précise dans le passé. Bien que rien ne soit gravé dans le marbre, il serait judicieux de parier beaucoup d’argent que le Galaxy S22 Ultra ressemblera à cela.

Il est clair que Samsung lève une tonne d’éléments de conception de la gamme Galaxy Note pour ce téléphone. Le châssis carré et les bords incurvés sont des transferts directs de la gamme Galaxy Note 20. Le fond et le dessus plats sont également des agrafes Note. La conception de la caméra arrière – qui est encore un peu en suspens, comme vous pouvez le voir ci-dessus – semble être une évolution du système de caméra à l’arrière de la série Galaxy Note 10. Et il ne fait aucun doute que le S Pen stocké dans le coin inférieur gauche du téléphone est une pure note, de part en part.

S’il s’agit du Galaxy S22 Ultra, alors l’idée qu’il y ait un Galaxy Note 22 est sûrement kaput.

S’il s’agit du Galaxy S22 Ultra, il semble inévitable qu’il n’y ait pas de nouveau téléphone Samsung Galaxy Note en 2022. Il semblerait que Samsung ait l’intention d’en faire le téléphone pour les acheteurs qui veulent toujours un Note.

Maintenant, il est possible que Samsung le lance en utilisant la marque Note. Par exemple, il pourrait lancer le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus sous ces noms, puis le lancer sous le nom de Galaxy Note 22 le même jour. Il pourrait même faire quelque chose de fou comme appeler cela le Samsung Galaxy S22 Note. Nous n’avons aucune idée de ce que Samsung a prévu. Cela étant dit, je ne retiendrais pas votre souffle pour ça. Je suis presque certain que cela atterrira en tant qu’appareil Galaxy S22.

Adam Molina / Autorité Android

Supposons que Samsung va publier le téléphone divulgué illustré dans la section précédente, et que ce téléphone atterrira sous le nom de Galaxy S22 Ultra. Il y a trois raisons pour lesquelles c’est une excellente nouvelle pour les fans de Samsung Galaxy Note.

La première et la meilleure raison est que ce téléphone débarquera probablement en janvier 2022 (la gamme Galaxy S21 lancée le 14 janvier 2021). Cela signifie que les fans de Note n’auront pas besoin d’attendre la fin de l’été 2022 pour obtenir la prochaine note. C’est fondamentalement juste au coin de la rue! Cela devrait être une nouvelle incroyable pour tous ceux qui sont déçus qu’il n’y ait pas de note 21 sur les tablettes des magasins pour le moment.

La deuxième raison concerne le développement de logiciels. Malgré le fait que les lignes Galaxy S et Galaxy Note se soient rapprochées au fil des ans, le logiciel est encore un peu différent sur les deux lignes. S’il n’y a pas de logiciel spécifique à Note, cela enlèvera un gros fardeau à Samsung. C’est une solution gagnant-gagnant pour tout le monde : du matériel de note avec le logiciel Galaxy S, y compris les fonctionnalités attendues par les acheteurs, mais sans la charge supplémentaire pour les équipes logicielles de Samsung.

Enfin, la troisième raison pour laquelle il s’agit d’une excellente nouvelle est la pénurie mondiale actuelle de puces. Si Samsung met toute son énergie dans la gamme Galaxy S22 et n’a pas à se soucier de la gamme Samsung Galaxy Note, cela devrait aider à éviter que la pénurie de puces ne retarde les expéditions. Toutes les preuves indiquent que la pénurie de puces saigne jusqu’en 2022, il s’agit donc d’un autre gagnant-gagnant : les clients obtiennent ce qu’ils veulent et Samsung n’a pas besoin de plier sous la pression pour le livrer.

Pour autant que je sache, les fans de Note devraient célébrer cette nouvelle. Les fans non-Note, cependant, pourraient être un peu contrariés.

Les fans de la série Galaxy S Ultra pourraient ne pas être si heureux

Robert Triggs / Autorité Android

À mon avis, l’idée que le Galaxy S22 Ultra ressemble à un nouveau Samsung Galaxy Note est une excellente nouvelle pour les fans de Note. Mais qu’en est-il des personnes qui ne se soucient pas de l’esthétique Note et ont vraiment aimé le Galaxy S21 Ultra ?

Malheureusement, il semble que ces gens soient laissés au sec ici. L’introduction d’un emplacement S Pen est probablement le plus gros inconvénient de ce nouveau téléphone, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui n’ont aucune utilité pour un stylet, encore moins un qui vit à l’intérieur de leur téléphone à tout moment.

Cet emplacement S Pen nécessite probablement que le téléphone soit plus gros, ait une batterie plus petite, ou les deux. Ce sont deux choses dont les gens qui ont aimé le Galaxy S21 Ultra ne seront probablement pas très heureux. Il est possible que cela augmente également le prix.

Il y a aussi l’idée du design lui-même. Si vous avez vraiment aimé le design du Galaxy S21 Ultra et que vous ne vous souciez pas du côté carré d’un Note, il semblerait que vous n’ayez pas de chance.

Samsung semble prendre un gros risque ici. Il semble que l’apaisement des fans de Galaxy Note l’emportera sur l’aliénation des fans de Galaxy S Ultra. D’une certaine manière, cela a du sens, car la gamme Note existe depuis bien plus longtemps que tous les téléphones Ultra et a donc une base de fans plus établie. Pourtant, la société va s’aliéner certains acheteurs, quoi qu’elle fasse dans cette situation.

Certes, nous n’avons peut-être pas encore tout vu. Peut-être que Samsung a un téléphone en préparation qui agira davantage comme un suivi direct du Galaxy S21 Ultra. Le temps nous le dira.

Le Samsung Galaxy Note est mort ; vive le Galaxy Note !

Oliver Cragg / Autorité Android

Peu importe ce que je dis, si mes théories présentées ici sont vraies, il s’agit probablement d’une nouvelle douce-amère pour les fans de Note. Même si Samsung pousse le noyau de base d’une expérience Note vers la gamme Galaxy S, le fait qu’il ne s’agisse pas d’une note «pure» serait probablement décevant pour beaucoup.

J’espère sincèrement que les fans de Note ne le voient pas de cette façon. Je pense que c’est la façon dont Samsung répond au contrecoup de l’absence de note cette année. Si Samsung sort le Galaxy S22 Ultra comme une lettre d’amour aux fans de Note, et que les fans de Note ne le supportent pas, eh bien… disons simplement que ce serait la fin de tout cela.

La meilleure chose que nous puissions faire est de considérer cette relève de la garde, pour ainsi dire, comme une bénédiction. Il n’y aura peut-être pas d’autre téléphone lancé avec le nom Note, mais au moins Samsung va essayer de garder l’héritage vivant.