La gamme Samsung Galaxy S21 est jusqu’à 200 $ de réduction avec le crédit Samsung grâce à cette offre exceptionnelle

Samsung fabrique certains des meilleurs téléphones Android depuis des années, et la gamme Galaxy S21 est la meilleure de Samsung. Le Black Friday est la saison des achats pour économiser de l’argent sur beaucoup de choses, et ces offres sur la série Galaxy S21 sont certainement parmi les meilleures offres de téléphones Android cette saison.

Au sommet de la gamme Galaxy S21 se trouve le Samsung Galaxy S21 Ultra. C’est le téléphone dans lequel Samsung a mis le meilleur de ce qu’il a à offrir. De l’écran le plus impressionnant au fantastique système d’appareil photo de Samsung, le Galaxy S21 Ultra a tout pour plaire. Il se trouve également que c’est le premier téléphone Galaxy S à prendre en charge le très populaire S Pen du Galaxy Note. Samsung retire 200 $ du prix du téléphone et ajoute 50 $ de crédit Samsung que vous pouvez utiliser pour acheter des accessoires pour votre nouveau téléphone.

Si vous recherchez un téléphone aux performances globales exceptionnelles, mais que vous n’avez pas besoin du smartphone haut de gamme, ces offres concernent le Samsung Galaxy S21+ et le Galaxy S21 devrait vous convenir parfaitement. Ces deux téléphones ont beaucoup en commun avec des spécifications internes presque identiques ; la différence la plus significative est dans la taille physique. Le S21 Ultra a un écran de 6,7 pouces au lieu de l’option 6,2 pouces du S21 standard.

En parlant de ces écrans, ce sont tous deux des écrans à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz avec les couleurs étonnantes et les noirs profonds que l’on attend des panneaux Samsung AMOLED. Comme le Galaxy S21 Ultra, ces téléphones sont alimentés par le processeur Snapdragon 888 pour s’assurer que rien ne vous ralentit. Vous économiserez 100 $ et obtiendrez 25 $ de crédit Samsung lorsque vous achetez le Galaxy S21, et si vous optez pour le S21+, vous pouvez retirer 150 $ sur le prix et obtenir un crédit Samsung de 50 $.

Économisez jusqu’à 200 $ avec jusqu’à 50 $ de crédit Samsung sur la gamme Galaxy S21

Samsung a impressionné le monde Android avec la gamme de téléphones Galaxy S21 cette année. Grâce à ces offres exceptionnelles, vous pouvez vous procurer ou offrir à quelqu’un que vous aimez un excellent nouveau téléphone. Pour le rendre encore meilleur, vous pouvez économiser jusqu’à 200 $ et obtenir jusqu’à 50 $ en crédit Samsung à utiliser pour acheter de superbes accessoires.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.