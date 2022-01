La gamme Samsung Galaxy S22 obtient le premier gros plan en profondeur dans la vidéo de déballage

Tech YouTuber Unbox Therapy a récemment partagé une vidéo sur les mannequins réputés de la prochaine gamme Galaxy S22 de Samsung, corroborant les fuites antérieures qui suggèrent qu’elle se composera à nouveau de trois tailles pour concurrencer directement les derniers appareils d’Apple, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13/Pro, et Modèles d’iPhone 13 Pro Max.

De droite à gauche : Samsung Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra (crédit : Unbox Therapy)

Maintenant supprimée mais depuis rechargée par d’autres, la vidéo confirme à peu près les rapports antérieurs selon lesquels les smartphones phares S22 et S22 Plus de Samsung arboreront un design brillant qui conserve le boîtier arrondi de la caméra Contour Cut vu dans les S21 et S21 Plus, tandis que le S22 Ultra arborera un nouveau design de style Galaxy Note plus rectangulaire avec des caméras arrière qui affleurent le boîtier et une finition mate.

Selon une fiche technique divulguée, le S22 aura un écran de 6,1 pouces légèrement plus compact que son prédécesseur (6,2 pouces), tandis que le S22 Plus devrait atteindre 6,55 pouces (auparavant 6,7 pouces). Les deux devraient inclure des matrices de caméras à triple objectif comprenant une caméra principale de 50 mégapixels ainsi que des objectifs ultra-larges et téléobjectifs. (Apple prévoit d’ajouter un objectif d’appareil photo de 48 mégapixels à l’iPhone 14 de cette année, suivi d’un objectif périscope en 2023, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.)

Prenant les choses en main, le S22 Ultra, plus carré, devrait être équipé de quatre caméras intégrées, dont un capteur principal de 108 mégapixels avec un objectif Super Clear, qui devrait réduire les reflets et les reflets dans les prises de vue, ainsi qu’un 12- mégapixel ultra-large, téléobjectif 3x 10 mégapixels et objectif périscope 10x 10 mégapixels. Contrairement au S21 Ultra, le modèle de cette année devrait également être équipé d’un porte-stylet S Pen intégré sur le côté.

L’année dernière, après s’être d’abord moqué d’Apple pour ne pas avoir inclus de chargeur avec l’iPhone 12, Samsung a suivi l’exemple de son rival et n’a pas inclus de chargeur avec la série Galaxy S21. La même chose devrait s’appliquer à la gamme S22, bien que Samsung augmente la vitesse de charge du S22 Ultra avec un adaptateur d’alimentation USB-C séparé de 45 W, contre 25 W maximum pris en charge par le modèle de génération précédente.

Samsung annonce généralement sa dernière gamme de smartphones phares pour rivaliser avec les iPhones d’Apple en janvier ou février, mais il n’y a pas encore eu de confirmation d’un événement médiatique, et compte tenu de la pénurie mondiale de puces et d’autres facteurs limitant l’offre, Samsung pourrait bien opter pour un lancement ultérieur. an.