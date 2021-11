La Gandoza canadienne continue d’augmenter

Samedi soir à Cuernavaca, Morelos, une soirée de boxe de nombreux coups a eu lieu, où le combat stellaire a été mené par le Canadien invaincu Justin Gandoza qui a atteint son treizième triomphe, avec douze avant la limite, après avoir battu le Tlaxcalans Luis Alberto Pérez, via le TKO dans le deuxième épisode.

Alberto et Gandoza ont commencé le duel avec beaucoup d’enthousiasme, enchaînant des coups de différents calibres, mais le combattant canadien a montré plus de punch et avec un crochet au foie a envoyé le Mexicain sur la toile, qui a fait une grimace de douleur, et malgré le fait qu’il s’est levé, l’arbitre a arrêté les actions à 1’08 » du second tour.

Dans le procès en demi-finale présenté par HC Productions au Deportivo Juan Jaramillo Frikas, Jorge Alberto « Champion » García de la capitale a battu Jose Walter, au poids léger, par décision unanime en quatre tours, dans un duel très émouvant.

José Gutiérrez Bolaños, également originaire de la capitale, a dû travailler dur pour battre un Mario Martínez Vela têtu, par le même itinéraire en quatre épisodes, au super poids welter ; Jamin Hernández a gagné par KO en trois rounds contre Ricardo Burgos, en poids léger ; et pour ouvrir l’affiche, le boxeur des Émirats arabes unis Abdulazeek Khaled Alamoodi a éliminé Manuel Romero Bautista, poids coq, au premier tour.