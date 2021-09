La ganga del día! Portátil Lenovo perfecto para trabajar o estudiar

Lenovo es una de las marcas líderes en este sector y como tal, dispone de portátiles en todos los rangos de precio. Ya hemos visto en otras ocasiones sus potentes equipos gaming, pero hoy venimos con una oferta que ni de lejos, prétende hacer un gran alarde técnico. Péché embargo, Este IdeaPad 3 es un portátil Chromebook que irá sobrado en tareas ofimáticas para mucha gente que trabaja con documentos, correo electrónico y navegando por la red. Del mismo modo, puede ser el mejor acercamiento a la informática para estudiantes, ya que también ofrece buen rendimiento para este uso.

Perfecto para estudiar o trabajar

El Lenovo IdeaPad 3 cuenta con un tamaño y dimensions muy reducidas, gracias a su pantalon de 11.6 pulgadas, que tiene una resolución HD. Este portátil ha siso diseñado con marcos estrechos y además puede abrirse completement para poder mostrar mejor un trabajo o presentación mientras lo sujetamos. Para reproducir música o vídeos con calidad, dispone un altavoz estéreo dual integrado. También se mueve con soltura en muchas de las tareas como las comentadas, ya que cuenta con un procesador Intel Celeron N4020, qui se mue en 2,8 Ghz y que viene acompañado por 4 Go de RAM DDR4-2400.

En el apartado gráfico, integra una tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 600. Es una tarjeta gráfica popular, que encontramos en muchos miniPC y portátiles de gama de entrada y que rinde a buen nivel en la reproducción de archivos multimedia. Dispone de dos puertos USB, un lecteur de cartes microSD et un port HDMI pour connecter le portátil a una fuente externa como un proyector, una tele u otro monitor.

Este portátil cuenta con un almacenamiento de 64 Go eMMC 5.1, lo que significa que tendremos que limitar mucho las descargas, aunque si nuestros movimientos seproducen navegando por la red o en la nube, no tendremos problema. Es important señalar que hemos mencionado «Chromebook» en varias ocasiones. Eso significa que el portátil se mueve con el sistema operativo Chrome OS, desarrollado por Google para poder trabajar en un entorno intuitivo me mezcla el trabajo online with the nube.

Con un descuento de 100 euros

El precio de este IdeaPad3 de Lenovo es de 350 euros, al menos cuando no lo encontramos in oferta. Pero en estos moments est disponible en Amazon pour 249 euros, lo que supone un ahorro de más de 100 euros. Además, los clientes Prime de Amazon no pagarán gastos de envío y podrán recibirlo en un día. En estos momentsos la oferta está activa y stock de foin suffisant, pero no podemos saber por cuánto tiempo estará disponible, por lo que es recomendable no tardar en pensarlo mucho, si estás valorando hacerte con este equipo.