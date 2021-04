La garde à vue de Sachin Vaze par la NIA a été prolongée jusqu’au 9 avril, CBI a permis de l’interroger dans le cadre d’une enquête contre Anil Deshmukh

Sachin Vaze sous la garde de la NIA

Affaire Antilia: un tribunal spécial a prolongé aujourd’hui la garde à vue par la NIA du flic suspendu de Mumbai Sachin Vaze jusqu’au 9 avril tout en permettant au Bureau central d’enquête (CBI) d’interroger le flic controversé dans le cadre de son enquête préliminaire contre l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh. La CBI avait soumis une demande au tribunal spécial de la NIA pour obtenir l’autorisation d’enquêter sur l’inspecteur de police adjoint suspendu au cours de son enquête préliminaire sur des allégations d’extorsion contre Deshmukh. Vaze est actuellement sous la garde de la NIA.

L’ancien commissaire de police de Mumbai, Param Bir Singh, a allégué qu’Anil Deshmukh, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur, avait chargé Sachin Vaze de l’aider à collecter 100 crores de Rs dans 1750 restaurants et bars opérant à Mumbai. Dans une lettre adressée au ministre en chef Uddhav Thackeray, Param Bir Singh avait donné des détails sur les réunions entre Deshmukh et Sachin Vaze à la résidence officielle de l’ancien, Dyaneshwar.

Suite à ces accusations contre le ministre de l’Intérieur en exercice, un certain nombre de requêtes ont été déposées devant la Haute Cour de Bombay pour demander une enquête de la CBI. Entendant un tas de plaidoyers, la Haute Cour a ordonné lundi à l’agence centrale d’enquête d’ouvrir une enquête préliminaire et de décider de la future ligne de conduite si quelque chose était trouvé.

Le CBI a approché aujourd’hui le tribunal de la NIA pour obtenir l’autorisation d’enquêter sur Vaze. Alors que la NIA enquête sur la récupération de bâtons de gélatine d’un SUV garé devant la résidence de Mukesh Ambani et sur l’affaire de la mort de Mansukh Hiren, la CBI enquêtera sur les allégations d’extorsion de Param Bir contre Deshmukh.

Aujourd’hui, la NIA a demandé la garde de Vaze pendant 4 jours supplémentaires. L’avocat de Vaze ne s’est pas opposé à la demande de la NIA et a également déclaré que Vaze était prêt à coopérer avec la CBI. L’avocat, cependant, a enregistré son objection à ce que Vaze ait été emmené au poste de CSMT avec des menottes.

La NIA a également demandé la garde à vue des agents de police de Mumbai suspendus, Vinayak Shinde et Naresh Dhare, qui ont été arrêtés dans le cadre de l’affaire de mort de Mansukh Hiren.

