La Garde civile a reconstitué le crime de Javier Ardines à partir de l’un des tueurs à gages

08/11/2021 à 14:09 CET

.

La Garde civile a pu reconstituer le complot ourdi pour assassiner le conseiller de l’IU à Llanes Javier Ardines sur la base des déclarations de Djilali B., l’un des deux tueurs présumés, selon un responsable de l’enquête ce lundi.

Lors de la quatrième session du procès devant jury qui s’est tenu à la Tribunal provincial d’Oviedo, una agente de la Guardia Civil ha dicho que, tras su detención, Djilali B. reconoció los preparativos y la ejecución del crimen, cometido en la parroquia llanisca de Belmonte de Pría el 16 de agosto de 2018, y que exigió una compleja investigación durante six mois.

Selon lui, il s’est rendu à Llanes le 27 juillet 2018 pour reconnaître le terrain et étudier comment aborder Ardines.

Après une première tentative ratée le 1er août Djilali B. et Maamar K. Ils auraient commis le crime après avoir tendu une embuscade à la victime en plaçant des clôtures pour la forcer à sortir de la voiture et à l’attaquer.

L’agent a également fait remarquer que la procédure n’incluait pas l’interrogatoire complet d’une femme qui avait eu des relations sexuelles avec Ardines la veille du crime et dont l’ADN était apparu sur les lieux du crime, pour protéger sa vie privée, celle de son environnement et ne pas augmenter la dommages à la veuve et à ses deux enfants.

Les agents ont retrouvé ses restes biologiques à la fois sur les ongles du maire et sur l’une des clôtures, un profil génétique que l’enquête a attribué à un « transfert » du conseiller municipal assassiné lui-même.

Le seul ADN trouvé provenait d’Ardines et de la femme avec qui il avait eu des relations sexuelles la veille.

À cet égard, l’avocat de la défense de Pedro NA, accusé d’être l’inducteur du crime par jalousie après avoir découvert que sa femme et Ardines avaient une relation secrète, a mis en doute que l’enquête n’incluait pas l’intégralité de l’interrogatoire de l’autre femme dans la procédure. avec qui Ardines avait des relations sexuelles fréquentes, et son petit ami n’a pas été interrogé non plus.

L’agent a soutenu que ils n’avaient aucune raison de douter du témoignage de cette femmeDe même qu’ils ne doutaient pas des deux déclarations faites par l’épouse du prétendu inducteur, qui avait d’abord menti en niant avoir eu une relation avec Ardines et en affirmant qu’elles n’avaient eu que des « conversations piquantes » en raison de la confiance qu’elles avaient toutes les deux.

Ce sont la veuve et la fille du conseiller municipal qui ont mis les agents sur la piste de Pedro NA, après qu’il leur a envoyé l’audio de la conversation entre sa femme et Ardines qu’il a secrètement enregistrée en décembre 2017, et avec laquelle a confirmé ses soupçons d’infidélité.