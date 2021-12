La Garde civile arrête 40 membres d’un gang qui trafiquait du haschich à Cadix et Malaga

12/07/2021

La La gendarmerie a arrêté 40 personnes et saisi près de six tonnes de haschich lors du démantèlement d’une organisation qui a introduit de grandes quantités de cette drogue sur les côtes de Malaga et Cadix.

Dans l’opération dite « Gunpowder » 5 770 kilos de haschich ont été saisis, ainsi que 17 250 paquets de tabac et 25 véhicules, beaucoup d’entre eux haut de gamme dont 21 avaient été volés; un drone et 268.000 euros, a rapporté mardi la Garde civile.

Un tribunal de San Roque a autorisé 31 perquisitions dans les villes cadix de La Línea, San Roque et Algeciras, ainsi qu’à Manilva et Málaga capitale, auxquelles 300 agents ont participé.

Lors de l’une des perquisitions, 50 000 euros en espèces ont été trouvés dans le cartable de la fille, mineure, de l’un des détenus, et sous le matelas de la chambre principale 150 000 euros supplémentaires, que le propriétaire de la maison a prétendu être les résultat de vos économies.

Depuis avril

La opération démarrée en avril dernier, lorsque la Garde civile est intervenue dans une « pépinière » de 2 675 kilos de haschich, dans une représentation au cours de laquelle deux personnes ont été arrêtées et six voitures volées ont été récupérées.

A partir de ce moment, les gardes civils ont été savoir comment fonctionne l’organisation, qui, comme d’autres consacrés au trafic de drogue dans la région de Cadix de Campo de Gibraltar, a changé ces derniers temps et est actuellement assimilée à des entreprises sous-traitées au sein d’un réseau d’affaires.

Le réseau enquêté était chargé d’effectuer toutes les tâches liées à l’introduction de gros lots de haschich qui ont lieu à terre : la collecte de la drogue après son élimination sur la côte, son transfert vers des « pépinières » de drogue et sa diffusion ultérieure.

L’organisation démantelée introduit de grandes quantités de drogues et de tabac, jusqu’à six tonnes de haschich par semaine, selon les chercheurs.

Ils ont commencé à travailler principalement dans la région de Puente Mayorga, à San Roque (Cadix), mais sous la pression de la Garde civile, ils se sont déplacés vers les côtes de Malaga, en particulier à Manilva.

Le réseau comptait une douzaine de « crèches » entre San Roque et La Línea de la Concepción, à Cadix, et Manilva, pour cacher le haschich et les véhicules volés.

Pour transporter la drogue, ils ont utilisé de petits bateaux pneumatiques qu’un grand groupe de personnes a lancés pour transborder les paquets des puissants bateaux qui traversent le détroit de Gibraltar.