La Garde civile avertit à quel point il est dangereux d’envoyer le DNI pour Wallapop et autres, et quelles mesures prendre pour éviter les risques si vous l’avez déjà fait | La technologie

Depuis que les magasins d’occasion sont arrivés aux téléphones portables, il est tout à fait normal de finir par mettre nos données personnelles dans les applications desdits magasins. C’est très dangereux selon la Garde civile.

Nous sommes tous habitués à scanner le DNI et à le mettre dans toutes sortes d’applications. Et si la banque, et si pour authentifier un achat, et si entrer à l’Agence des Impôts…

Désormais, avec les téléphones portables, scanner notre pièce d’identité ne prend pas plus d’une minute et l’envoyer nous prive de quelques secondes de notre précieux temps. Ainsi, plus de documents d’identité ont été numérisés au cours de la dernière décennie que durant tout le siècle dernier.

Mais c’est dangereux si on ne le fait pas avec la tête, c’est-à-dire uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire et que l’autre partie est une entité sûre et fiable.

Pour quelqu’un d’obtenir notre DNI est très dangereux, explique la Garde civile, car ils donne le pouvoir d’usurper notre identité avec un document très difficile à copier, Par conséquent, lorsque quelqu’un montre un DNI, tout le monde suppose qu’il est réel.

L’usurpation d’identité est un crime très grave et en 2019 il y avait déjà deux fois plus de cas signalés qu’en 2011, on parle donc d’une pratique criminelle très à la mode ces dernières années.

Cela est principalement dû à l’achat/vente d’occasion, où des applications comme Wallapop ont prospéré comme une traînée de poudre et où certains acheteurs en profitent pour tenter de voler des informations personnelles avec les opérations.

Et c’est ça, peu importe combien ils nous demandent notre DNI lors d’un achat par Wallapop ou similaire, nous ne devrions jamais envoyer notre DNI à qui que ce soit, puisque ce processus n’est pas nécessaire d’autre part et qu’il est fort probable que l’intention du demandeur soit de voler lesdites informations sensibles.

La Garde civile explique que ce que nous devons faire si nous avons déjà donné notre carte d’identité à un étranger et que nous ne lui faisons pas confiance, c’est de le signaler au poste de police, sous le concept de : plainte pour vol du DNI et demande d’en délivrer un nouveau.

De cette façon, si à l’avenir quelqu’un utilise notre identifiant précédent, que nous avons fourni par inadvertance avant de savoir que c’était une mauvaise idée, nous pouvons montrer que cette personne nous a imité grâce à la plainte à la police.

Bref, ne donnez jamais votre pièce d’identité nationale à quelqu’un qui n’est pas digne de confiance, et si vous l’avez déjà donnée par erreur, signalez-le à la police et exigez qu’elle vous en délivre une nouvelle, afin qu’elle ne puisse pas usurper votre identité.