La Garde Civile conseille de connaitre le numéro IMEI de votre mobile en composant ce code

13/10/2021 à 18:22 CEST

Claudio Torres Rojas

L’IMEI est un numéro que tout le monde ne connaît pas mais c’est très important d’avoir sauvé en cas de perte ou de vol de l’appareil mobile. La La gendarmerie Il voulait informer les utilisateurs via son compte Twitter officiel sur ce même numéro et comment l’obtenir. Il est très important de le savoir car il est l’identifiant de notre téléphone portable ; Chacun a son propre numéro IMEI, quelque chose de similaire au document d’identité (DNI) de chaque personne.

Sur Twitter, la Garde civile a tenu à rappeler non seulement l’existence de ce numéro que beaucoup ignorent, mais aussi l’importance de celui-ci et comment le savoir, puisque le processus pour cela n’est pas du tout intuitif. Pour ce faire, nous devons marquer le code *#06# sur notre mobile et, rapidement, il apparaîtra le numéro IMEI sur notre écran, étant un code à 15 chiffres. Il est conseillé de l’écrire et de le laisser dans un endroit sûr, car il sera particulièrement utile en cas de perte de notre mobile ou de vol.

Si vous composez *#06# sur votre mobile, l’IMEI apparaîtra sur votre écran

Sauvegardez-le et en cas de vol votre opérateur pourra bloquer le terminal pic.twitter.com/EQluehFrup – Garde civile 🇪🇸 (@guardiacivil) 11 octobre 2021

« Enregistrez-le et en cas de vol votre opérateur pourra bloquer le terminal » précise la Garde civile dans sa publication sur le populaire réseau social. La fonction principale de l’IMEI est d’identifier un appareil spécifique et, par conséquent, notre opérateur peut le bloquer afin qu’il ne soit pas utilisé dans le cas fatidique où il a été volé. Il convient de mentionner que le numéro IMEI se trouve souvent également sur le mobile lui-même ou dans la boîte dans laquelle il est arrivé lors de son achat. Mais ce ne sera pas toujours le cas, il est donc tout de même conseillé de suivre les conseils de la Garde civile pour la prévention.