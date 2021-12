La Garde civile de Ceuta porte plainte contre deux députés de Vox pour injures graves

28/12/2021 à 22:41 CET

.

La Association Unifiée des Gardes Civils (AUGC) de Ceuta, à travers ses services juridiques, a annoncé mardi le dépôt d’une plainte contre deux députés de Vox à l’Assemblée de Ceuta pour les « insultes et disqualifications » déversées sur les réseaux sociaux envers leurs représentants, qu’il accusait d' »ultra-gauche pro-marocaine ».

L’AUGC a indiqué dans un communiqué que la crise migratoire survenue les 17 et 18 mai avec l’entrée de milliers de personnes par la frontière avec le Maroc a fait cette organisation a tenu des réunions avec tous les groupes politiques ainsi qu’avec le président de la ville, Juan Jesús Vivas (PP), et la déléguée du gouvernement, Salvadora Mateos, pour analyser la situation.

AUGC Ceuta avait également prévu une rencontre avec des représentants du groupe Vox dans la ville, « devant s’en débarrasser car certains de ses représentants, usant du pouvoir de diffusion des réseaux sociaux et de manière inexplicable, ont proféré des injures et des disqualifications très graves, nous comprenons cela personnel, aux représentants de l’association Omar Mohamed et Rachid Sbihi ».

AUGC Ceuta, par l’intermédiaire de ses services juridiques, intentera une action en justice afin que ce soit la Cour de justice qui détermine si lesdites insultes et disqualifications constituent un délit.

L’association a fait valoir que ces insultes « ont créé de grands troubles dans de nombreuses composantes de la garde civile, de la police nationale, de la police locale et des forces armées, ainsi que dans une bonne partie du reste des citoyens et cela nous a été transféré, à la fois publiquement sur les réseaux sociaux, les médias et en privé « .