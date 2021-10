La Garde civile démantèle les principaux blocs de la bande sanglante Blood

20/10/2021

Le à 09:45 CEST

.

Ses membres ne sont pas tous d’origine latine. Maintenant, ils sont recrutés dans d’autres nationalités, comme le Maghreb et les pays de l’Est, mais de plus en plus d’espagnols

Ils avaient tout prêt pour tuer leur cible. Le plan, conçu depuis Barcelone par le « suprême », c’est-à-dire le chef, allait être exécuté par les « soldats » de « l’escadron de la mort » à Madrid, mais la Garde civile l’a déjoué dans un Opération qui a laissé le groupe latin Blood décapité, caractérisé par son extrême violence.

Et pas seulement ça. L’opération, qui ça a duré dix mois, a signifié le désarticulation des principaux « blocs » ou « ensembles » de la bande: le Nord, situé en Gipuzkoa, Álava et Navarre et contrôlé depuis Irún ; celui de Barcelone et celui de Madrid.

La direction générale de la garde civile a rapporté ce mercredi les détails de la opération Laya, qui a été réglé avec quatorze détenus, dont les dirigeants, âgés de 18 à 34 ans.

Onze d’entre eux sont incarcérés sur décision de justice, auxquels il faut ajouter l’un des interpellés, qui était déjà en prison depuis une semaine auparavant pour des crimes qu’il avait commis un week-end précédent.

Bien qu’il s’est installé en Espagne à la mi-2002, contrôlé principalement par des Dominicains, C’est en 2009 que la Garde civile a porté le premier coup au Blood (sang) à Torrevieja (Alicante), également dans une opération avec treize détenus.

Le vol avec violence et intimidation, les bagarres, le trafic de drogue, la tentative de meurtre ou la possession illégale d’armes sont quelques-uns des crimes dont ils sont accusés.

Depuis lors, il a continué à enquêter sur ce groupe qui, comme le reste des gangs latins, s’est installé dans une partie importante de la géographie, mais surtout dans les communautés de Catalogne, Madrid (plus implanté dans le Corredor del Henares), le Pays Basque, Castilla-La Mancha (à Tolède, surtout) et, bien que moins, la Communauté Valencienne, sans cesser d’essayer dans d’autres, comme l’Aragon.

Ils attaquent à la machette

Comme l’ont indiqué les sources de l’enquête, ce gang se caractérise par son extrême violence, au point que utiliser des machettes pour infliger le plus de dégâts possible à leurs victimes.

Et, comme c’est le cas dans d’autres gangs « ennemis » latins, leurs membres ne sont pas tous d’origine latine. Désormais, ils sont recrutés dans d’autres nationalités, comme le Maghreb et les pays de l’Est. Europe, mais de plus en plus espagnol.

En outre, recourir aux mineurs. Compte tenu de leur position inférieure dans la hiérarchie, ils sont incités par des membres de rang supérieur à abandonner leur famille et à commettre des crimes comme moyen de financement et d’accéder à un statut plus élevé dans le gang.

Ils recrutent aussi des filles (presque toujours de nationalité espagnole), qui sont même agressés sexuellement.

Vol avec violence et intimidation de personnes ou d’établissements, rixes, trafic de drogue, tentative d’assassinat, détention illégale d’armes… sont quelques-uns des délits qui sont imputés aux personnes détenues dans cette opération.

Un meurtre raté

Le travail de renseignement du Service d’information de la Garde civile au cours des derniers mois a permis déchiffrer la structure du groupe en Espagne et vérifier que les décisions ont été prises depuis Barcelone.

Là s’installa le « suprême », un homme qui avait déjà un casier judiciaire et qu’il avait été en prison condamné comme le cerveau d’un meurtre.

Ce groupe est né à Los Angeles dans les années 70. Ses membres utilisent la couleur rouge, comme symbole du sang, dans leurs vêtements, bien que lorsqu’ils vont commettre des actes criminels, ils ont généralement recours au marron.

Le « suprême » était celui qui a chargé le « bloc » de Madrid de commettre un meurtre dans cette ville. En plus de les réprimander pour ne pas avoir d’armes à feu, le chef leur a donné un temps très court pour le faire.

Les agents ont monté un dispositif pour protéger la cible et ont réussi à localiser ceux qui allaient être leurs exécuteurs, convaincus qu’ils devaient commettre le crime car sinon, ils seraient les victimes.

Finalement, la Garde civile « a fait avorter » le plan et a arrêté trois membres du « set » madrilène.

Plus de 20 blocs en Espagne

Il n’y a pas de chiffre « officiel » pour les membres de la Blood band en Espagne, bien qu’un calcul approximatif puisse être fait. Ils pourraient en totaliser 400 si chacun des plus ou moins 20 blocs regroupe en moyenne 20 membres. Mais ce ne sont que des données approximatives.

Ce groupe est né à Los Angeles, en Californie (ETATS-UNIS), dans les années 70. Ses membres utilisent la couleur rouge, comme symbole du sang, dans leurs vêtements, bien que lorsqu’ils vont commettre des actes criminels, ils recourent généralement au marron, qui pour eux représente la guerre, comme l’indiquent les sources consultées.

Et ils portent des vêtements de marque Calvin Klein pour une seule raison « impérieuse ». Ce sont les initiales de son plus grand ennemi, les Crips (le C) et de son objectif, tuer (le K) : les tuer.

Bien que la Garde civile considère la direction actuelle des Bloods en Espagne démantelée, l’enquête reste ouverte et de nouvelles arrestations ne sont pas exclues.

Outre le Service d’Information, des agents du GAR (Groupe d’Action Rapide), de l’ARS (Groupe Réserve et Sécurité) et des commanderies de Madrid, Barcelone, Álava et Gipuzkoa ont participé à l’opération Laya.