La Garde civile enregistre les clubs Second B pour une éventuelle fraude à la sécurité sociale

11/10/2021

Act à 13h10 CET

. / EP

La Garde civile mène des inspections dans différents clubs de football membres de Second B ces dernières années dans le but d’obtenir des informations documentaires qui pourraient révéler d’éventuels crimes de fraude à la sécurité sociale et d’autres crimes liés à l’utilisation d’argent non déclaré commis par des entités sportives.

Les inspections, telles que rapportées par la Garde civile, sont effectuées ce mercredi en collaboration avec l’Inspection du travail et de la sécurité sociale. En plus d’éventuels délits de fraude à la sécurité sociale, d’autres délits pouvant nuire aux athlètes professionnels font l’objet d’une enquête.

Les actions ont été coordonnées par le Département d’Analyse Criminelle de la Police Judiciaire de la Garde Civile en collaboration avec l’Office National de Lutte contre la Fraude, avec la participation des Unités Organiques de la Police Judiciaire d’Algésiras, Cadix, Alicante, La Rioja , Salamanque, Badajoz, Murcie et les îles Baléares.

Comme les sources de l’enquête l’ont informé Efe, parmi les clubs figurent Calahorra (La Rioja), Hercules (Communauté valencienne), Salamanque (Castilla y León), Mérida (Estrémadure), Estrémadure ou Carthagène (Région de Murcie).

L’Atlético Sanluqueño (Andalousie) ou le Club de Fútbol La Nucía (Communauté valencienne) sont également à la recherche de documentation, ont indiqué les mêmes sources.

Lettre envoyée par onze clubs en 2020

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le sport et la fraude, du fait qu’un problème général a été détecté dans l’utilisation d’argent non déclaré dans le monde du football et notamment dans les clubs de l’ex 2ºB et de la troisième division. C’est pourquoi une campagne a été lancée pour éradiquer cette pratique et notamment la fraude à la sécurité sociale.

L’action a débuté à la suite d’une lettre adressée à la Fédération royale espagnole de football et signée par onze clubs de 2e B en 2020, qui dénonçait l’infraction comparative qu’elle entraînait pour les clubs qui payaient légalement leurs joueurs et dûment cités à la Sécurité sociale.

En conséquence, les spécialistes des délits économiques de la Garde civile, avec le soutien de l’Office national de lutte antifraude, ont lancé une campagne pour détecter la commission d’éventuels délits de fraude à la Sécurité sociale commis par les différents clubs.

Les présidents des clubs de 2e B et de 3e division ont participé à des réunions à la Fédération royale de football pour aborder ce problème qui, selon la Garde civile, peut constituer « un préjudice au système de sécurité sociale car moins d’argent est versé que le correspondant montant par les cotisations de leurs joueurs, causant un grand préjudice aux joueurs eux-mêmes, car ils sont privés des droits que la sécurité sociale les assiste en raison de leur relation de travail avec les clubs. »