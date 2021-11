La Garde civile entre dans une douzaine de clubs Second B et Third en raison de soupçons de fraude

10/11/2021 à 11:34 CET

Selon la ‘Cadena SER’, des membres de la Garde civile et de l’Inspection du travail sont entrés dans une douzaine de clubs Second B et Third, qui correspondrait désormais aux premier, deuxième et troisième RFEF, pour signes de fraude à la Sécurité sociale.

Comme le soulignent les informations, les chercheurs soupçonnent d’éventuelles charges en B et des contributions bien inférieures aux sommes effectivement perçues par les footballeurs, clairement préjudiciables aux caisses publiques et aux joueurs eux-mêmes en termes de contribution. Ou ce qui est le même. Les joueurs qui gagnent plus que le club finissent par déclarer. « Le contrôle de l’argent qui entre dans la boîte par les casiers ne semble pas suffisant, avec des indications d’argent en B non déclarées. Il y a aussi des indications d’argent de sponsors qui ne sont pas entièrement déclarés », précise la station.

Parmi les indices qu’auraient fait apparaître les enquêteurs et la Garde civile, d’éventuels contrats parallèles sans devis qui complètent les revenus trouvés dans des contrats pleinement officiels. Cette hypothèse se heurte totalement aux intérêts commerciaux des footballeurs au statut semi-professionnel.

Selon le ‘SER’, les enquêteurs n’excluent pas une fraude généralisée dans les catégories semi-professionnelles, avec le soupçon, également, que cette fraude s’étende également aux fichiers des footballeurs de catégorie inférieure.