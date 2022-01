La Garde civile et la police locale sauvent une femme en fauteuil roulant depuis le balcon d’un appartement en feu à Alicante

01/07/2022 à 15h27 CET

D. Pamies

La gendarmerie et la police locale de Torrevieja, avec le soutien des pompiers de Torrevieja ils ont sauvé une femme dans la soixantaine et à mobilité réduite qui s’était réfugié sur le balcon après qu’un incendie s’est déclaré dans sa maison, au premier étage. Les agents sont montés sur le balcon pour aider la femme et la sauver. Ni la voisine ne pouvait sortir par la porte de sa maison ni les forces de sécurité n’y pouvaient accéder car l’incendie l’en empêchait.

Le secouru a été transféré à L’hôpital universitaire de Torrevieja recevra une assistance en cas d’intoxication due à l’inhalation de fumée d’incendie. Il a également été traité pour inhalation de fumée à un jeune couple avec un fils de 7 ans qui habitait aux étages supérieurs.

L’avis a été reçu par le parc sapeurs pompiers de Torrevieja-Vega Baja Sur vers 10h30 ce jeudi. Le sinistre, qui aurait pu être causé par une défaillance de l’installation électrique, s’est produit au premier étage du bâtiment Panorama, de sept hauteurs, situé au confluent de la rue Babor, tout près de l’avenue Alfred Nobel, sur la côte nord de la municipalité de Torrevieja.

Les pompiers ont expulsé le reste du bâtiment, qui était presque vide de résidents. Aussi avoir réalisé les travaux de désenfumage rendu difficile car les propriétaires ont recouvert les sorties d’air dans les espaces communs avec des armoires et autres effets personnels.