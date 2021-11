La Garde civile et la police ont déjà capturé six des passagers évadés, dont des malades

11/05/2021

Le 06/11/2021 à 01:35 CET

Miguel Vicens

La La gendarmerie et la La police nationale a étendu le siège de rechercher passagers en fuite autour de l’aéroport et la ville de Palma, ce journal a appris. Entre dix et vingt citoyens de nationalité marocaine ont fui cet après-midi à 19h30 d’un vol qui a atterri en urgence à Ils sont Sant Joan assister à un supposé Urgence médicale, une décompensation diabétique d’un passager marocain de 32 ans.

Après l’évacuation du patient, qui a été transféré à Son Llàtzer, les passagers ont formé une émeute dans l’avion et se sont échappés par les pistes, tandis que le patient et son compagnon se sont également échappés de Son Llàtzer après une exploration qui n’a trouvé aucun symptôme.

Les forces de sécurité ils ont déjà arrêté six des vingt passagers que ce vendredi soir ont réussi à s’échapper d’un avion à Son Sant Joan. La Garde civile a arrêté cinq passagers dans la municipalité de Marratxí. ET le patient présumé a été placé en garde à vue à l’hôpital Son Llàtzer.

Jusqu’à présent, 27 arrivées et 20 départs de l’aéroport de Palma ont cessé leurs activités. En outre, cinq vols ont été détournés vers Barcelone, deux vers Mahón et deux vers Valence.

Le compagnon du patient s’évade de l’hôpital

Il va parfaitement bien et son compagnon s’est évadé de l’hôpital de Ils sont Llàtzer Après avoir été exploré, il a pu découvrir ce journal. Le passager de 34 ans de nationalité marocaine que cet après-midi à 19h30. a provoqué l’atterrissage d’urgence d’un avion de la compagnie Air Arabia Maroc A l’aéroport de Palma, interrompant sa route entre Casablanca et la Turquie, il n’a présenté aucun symptôme après la visite médicale à l’hôpital et sa compagne a profité de la circonstance pour fuir les lieux.

Hôpital Son Llàtzer, dans un fichier image. / DM |

Après l’atterrissage d’urgence, une équipe de la société PMR a déplacé l’avion dans un camion spécial. Le passager a quitté l’avion avec un compagnon et après avoir été identifié par des agents de la Garde civile il a été transféré à Son Llàtzer.

Au moment de l’évacuation, entre dix et vingt passagers ont profité de la circonstance pour former un tumulte à l’intérieur de l’avion et en ont profité pour fuir le long des pistes. « Tous sont repartis », Les employés de PMR les ont mis en garde contre l’avalanche.

Des agents de la Garde civile ont effectué plusieurs descentes sur les voies à la recherche des fugitifs sans que les résultats soient connus pour le moment.