La Garde civile intervient 4000 litres de pétrole à trois accusés de fraude à Majorque

16/11/2021 à 16:54 CET

Marcos Ollés

La garde civile a saisi 4.000 litres de pétrole aux trois détenus Majorque pour un fraude dans la vente de ce produit, tel que rapporté par l’institut armé. Les suspects – le propriétaire de l’entreprise, sa femme et son fils – sont accusés de délits de escroquerie, contre la propriété industrielle et la falsification de certificats et ils ont déjà été dans libération avec charges. Les enquêteurs les accusent de commercialiser l’huile d’olive comme étant de haute qualité alors qu’en fait il s’agissait même d’huile de tournesol.

Les investigations ont commencé en janvier dernier. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation, par l’intermédiaire de la Direction générale des politiques de souveraineté alimentaire, a demandé l’aide de la Garde civile pour analyser l’activité d’une entreprise à Majorque qui, soupçonnait-il, était embouteillage, distribution et vente frauduleuse d’huile d’olive extra vierge et biologique. Le Service de protection de la nature (Seprona) a ouvert une enquête.

Les agents ont confirmé que les défendeurs ont vendu l’huile s’assurer qu’il provient entièrement des oliveraies des îles Baléares, mais ils ont découvert qu’il n’en était pas ainsi. Cela a amené, selon la Garde civile, le client final à penser qu’il achetait une huile exclusive et de haute qualité alors qu’en réalité avait une qualité inférieure et il était même mélangé avec de l’huile de tournesol.

Au cours de l’enquête, les gardes civils ont effectué diverses inspections à Jaén et à Cadix, ainsi qu’à Ibiza. Lundi dernier les trois membres de la famille ont été arrêtés et une perquisition a été effectuée dans un entrepôt à Marratxí, où ils gardaient l’huile qu’ils emballaient et vendaient. La femme a été libérée par la garde civile elle-même, tandis que les deux hommes se sont rendus devant le tribunal ce matin. La magistrate de service a également accepté leur libération, bien qu’elle leur ait interdit de quitter l’Espagne et leur ait retiré leurs passeports par mesure de précaution.

L’opération a permis la saisie de quelque 4 000 litres de huile « très mauvaise qualité »Selon l’institut armé, il devait être vendu comme des produits haut de gamme.