La garde civile pense que le meurtrier du garçon Álex à Lardero l’a étouffé pour l’empêcher de crier

11/07/2021 à 19:01 CET

Luis Rendueles

Ils n’ont pas entendu de cris. Aucun voisin à l’étage où Francisco Javier Almeida il a piégé le garçon, Alex avant de le tuer a déclaré qu’il avait écouté le garçon. L’hypothèse de la Garde civile, comme l’a appris CASO ABIERTO, la chaîne d’enquête et d’événements des journaux Prensa Ibérica, est que le pédophile et meurtrier lutté avec l’enfant neuf ans à l’intérieur de son appartement et a fini par l’étouffer, très probablement couvrant sa bouche pour l’empêcher de crier et de le trahir.

Des voisins et un policier local ont découvert moins de vingt minutes après l’enlèvement, selon des sources policières, l’homme avec l’enfant dans ses bras, mourant, sur le palier de l’escalier. Almeida a alors déclaré qu’il avait « faible ». Ils l’ont sauvé, mais n’ont pas pu le sauver. Le garçon avait quelques marques sur le cou, mais pas d’os cassés, comme ce médium l’a appris.

Les restes de perruque

L’autopsie permettra enfin d’établir les causes du décès, mais des sources de l’enquête ont expliqué à CASE OPEN leur hypothèse sur ce qui s’est passé ces minutes dans l’après-midi du 28 octobre : À son domicile, Almeida a découvert que celui qu’il croyait était un mineur déguisé avec une perruque de fille exorciste il était en fait un garçon de neuf ans. Des restes de la perruque de ce costume ont été retrouvés dans la maison d’Almeida, en plus de autres poils que la Garde civile analyse en laboratoire.

Ensuite, selon les sources consultées par OPEN CASE, il doit y avoir eu une bagarre entre les deux, ce qui a causé les marques visibles sur le cou de l’enfant. « Il est possible qu’il se couvre la bouche pour ne pas crier », soulignent les sources de l’enquête, « Qu’il l’a recouvert si étroitement qu’il l’a étouffé par suffocation »ajoutent-ils. Ainsi, le juge en charge du dossier l’a envoyé en prison accusé pour l’instant « d’un seul » crime de meurtre, en attendant les données de l’examen du cadavre d’Alex. Selon ce que révèle le rapport médico-légal, Almeida pourrait être accusé de meurtre perfide.

Il a abusé d’une fille et tué une femme

En 1989, un jeune Almeida a agressé et agressé sexuellement une fille de 13 ans ; en 1998, il a attaqué et tué une jeune fille de 25 ans à Logroño. Jamais, à notre connaissance, il n’a commis d’agressions contre des personnes du même sexe. Pour ces crimes, il a été condamné respectivement à 7 et 30 ans de prison. Il a purgé quatre ans de prison pour le premier attentat et près de 23 de plus pour le second, jusqu’à sa libération conditionnelle en octobre 2020.

Elle a donc vécu quelques mois avec sa sœur à Logroño, mais après quelques désaccords, elle s’est installée dans l’urbanisation Villa Patro, à Lardero. Il payait 500 euros par mois pour louer un appartement au numéro cinq de la rue Río Linares, tout près d’un parc et d’une école.

Photographie prise par l’un des enfants du meurtrier de Lardero. |

« Le vieux »

Certains enfants soupçonnaient cet homme, qu’ils appelaient « Le Vieil Homme » et qui traînait dans le parc et leur offrait monte chez toi voir les oiseaux j’avais là ou apprenez-leur un supposé chiot. L’un d’eux l’a même pris en photo avec son téléphone portable.

L’après-midi du 28 octobre, un groupe d’enfants jouait dans le parc pour célébrer le fête d’Halloween. Almeida était là aussi, tapie. Les enfants plus âgés sont partis et le garçon de neuf ans, Alex, est resté seul pendant une minute. Almeida s’est approché de lui et l’a piégé pour qu’il monte les escaliers. A 8h20 de l’après-midi, la mère a signalé la disparition. Les voisins et les amis ont commencé désespérément à chercher Alex et ils se sont souvenus de cet homme qui était autour des enfants. A neuf heures moins vingt, plusieurs d’entre eux, policiers locaux et gardes civils, ont trouvé Almeida sur le palier de son escalier avec l’enfant dans les bras, l’ont emmené et ont appelé une ambulance. Ils n’ont pas pu le sauver.