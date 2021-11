La Garde civile peut désormais montrer ses tatouages ​​avec l’uniforme

08/11/2021 à 20h30 CET

Le Conseil des ministres a approuvé ce lundi l’arrêté royal qui réglemente l’usage général de l’uniforme de la garde civile, qui autorise pour la première fois les tatouages ​​visibles sur le port de l’uniforme, à condition qu’ils ne contiennent pas expressions contraires aux valeurs constitutionnelles, qui violent la discipline ou l’image de l’Institut Armée.

Cette norme vise à établir les réglementation de l’usage général de l’uniforme du corps et l’image extérieure de ceux qui le portent, tirant son développement ultérieur d’un arrêté ministériel, comme l’a expliqué la Garde civile.

L’arrêté royal s’appliquera au personnel du Corps, aux étudiants, aux retraités et aux personnes extérieures à la Garde civile au qu’ils sont exceptionnellement autorisés à utiliser l’uniforme ou des répliques de celui-ci pour des spectacles ou d’autres activités à caractère culturel ou social. De même, il peut être appliqué aux processus sélectifs d’admission à la Garde civile 2021/22.

Critique dans le traitement

Principales nouveautés, pour la première fois, les tatouages ​​visibles sur l’uniforme sont autorisés, à condition que ne contiennent pas d’expressions contraires aux valeurs constitutionnelles, qui violent la discipline ou l’image du Corps.

Le processus de la règle a fait l’objet de critiques internes de la part d’associations professionnelles pendant une période d’un an pour supprimer les tatouages ​​​​qui ils se montreront dans la tête, le cou et les mains. Fin octobre, le ministère de l’Intérieur a finalement renoncé à son interdiction, malgré l’aval du Conseil d’État, qui a jugé ce délai d’un an « prudent » car il jugeait nécessaire de sauvegarder le service rendu au citoyen. .

Comme des sources de l’Intérieur l’ont alors expliqué à Europa Press, la décision de retirer l’interdiction a été ordonnée par le ministre Fernando Grande-Marlaska après avoir évalué le nombre « si limité » d’agents Ceux qui seraient touchés par l’entrée en vigueur de l’arrêté royal pour avoir des tatouages ​​visibles sur la tête, le cou et les mains.

Dans sa démarche, le ministère de la Défense s’est montré mécontent de certains aspects de la règle, mais le Conseil d’État a décidé qu’il s’agissait d’un « co-proposition« des deux ministères –Intérieur et Défense– dans le but de préserver que « l’apparence extérieure de la Garde civile (en particulier, en ce qui concerne l’utilisation de tatouages ​​dans les zones interdites) ne trompe pas, ne confond pas ou ne confond pas à la condition de l’agir mandataire ».

Anneaux interdits

L’arrêté royal approuvé par l’exécutif interdit les bagues, pointes, inserts et similaires, « différents de ceux destinés à l’utilisation de boucles d’oreilles lorsqu’elles sont visibles lors du port de l’uniforme pour le personnel masculin et féminin », selon la Garde civile.

D’autres problèmes inclus dans cet arrêté royal sont les cas dans lesquels les gardes civils ne pourront pas utiliser l’uniforme, avec une importance particulière pour l’utilisation de celui-ci dans les réseaux sociaux et les événements médiatiques ou publicitaires pour lesquels il n’y a pas d’autorisation expresse.

De même, il est interdit, de manière générale et pour toutes personnes non autorisées extérieures au Corps, l’utilisation publique et inappropriée de l’uniforme de la Garde civile dans tous ses types, utilisant tout moyen ou moyen d’affichage, ainsi que leurs insignes officiels, emblèmes et décorations ou leurs répliques, et tous autres accessoires ou compléments susceptibles de générer une tromperie sur l’état de celui qui les utilise.

De même, le don ou le vente entre particuliers ou hors établissements commerciaux agréés de toute partie de l’ensemble des vêtements et accessoires vestimentaires qIls composent l’uniforme de la Garde civile dans les différents types et modalités qui sont utilisés à tout moment.

Les établissements autorisés à vendre, en personne ou à distance, exigeront de l’acheteur un document prouvant sa qualité de membre du Corps. En cas de achat à distance et ne pouvant pas vérifier ce qui précède, l’envoi postal sera effectué à l’adresse d’une dépendance officielle de la Garde civile