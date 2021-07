La garde-robe de la France est une poudrière

in

L’élimination précoce de la France en Championnat d’Europe a mis à nu des tensions internes, comme le rapporte la presse française mercredi, qui pointe des mésententes personnelles dans le vestiaire et des frictions entre les familles des joueurs.

La chaîne RMC a été la première à rapporter une discussion entre la mère d’Adrien Rabiot et les familles de Paul Pogba et Kylian Mbappé, dans les tribunes du stade de Burcarest, où le champion du monde s’est incliné en huitièmes de finale contre la Suisse aux tirs au but.

Le journal “L’Equipe” fait écho surtout aujourd’hui à la prétendue mauvaise ambiance dans le vestiaire français Réalisé par Didier Deschamps.

Il souligne que l’appel de Karim Benzema n’a pas été le déclencheur de la mauvaise ambiance, comme certains l’avaient prédit, et ce fut, par exemple, les frictions entre Mbappé et Giroud lors du match amical contre la Bulgarie avant le Championnat d’Europe.

Giroud a secrètement accusé le jeune attaquant de ne pas lui avoir passé le ballon. Mbappé a répondu quelques jours plus tard lors d’une conférence de presse et a reconnu que les propos de sa compagne l’avaient blessé, à qui il reprochait d’être allé vers la presse pour exprimer ses doléances, plutôt que de lui parler.

Cet incident a quelque peu divisé les joueurs, qui se sont positionnés d’un côté ou de l’autre.

Des blessures durant le tournoi ont également touché le groupe, notamment celle d’Ousmane Dembélé, qui a quitté la concentration après le deuxième match contre la Hongrie (1-1), en raison d’une maladie qui l’obligera à subir une intervention chirurgicale et une pause de quatre mois.

L’absence de Dembélé a laissé le groupe sans l’une des figures qui fédèrent le plus au sein du vestiaire pour son caractère jovial. Antoine Griezmann, son coéquipier à Barcelone, a surtout ressenti la marche de l’ailier.

C’est justement la gestion physique des joueurs de l’équipe nationale qui a été remise en cause. Lucas Digne et Lucas Hernández ont enregistré des problèmes physiques et ont laissé l’arrière gauche sans spécialiste.

Enfin, il est à noter que les restrictions imposées en matière de visites familiales n’étaient pas bien adaptées non plus..

Ces informations s’ajoutent à celles de la chaîne RMC, qui a souligné que la mère de Rabiot, Véronique, reprochait aux proches de Pogba d’avoir perdu le ballon qui a conduit à un match nul pour trois des Suisses, à la 90e minute.

Véronique, qui a la réputation d’avoir géré sans relâche la carrière de son fils Adrien Rabiot, a également reproché à Mbappé l’échec de l’attaquant sur le penalty qui a condamné la France.

Les images de la dispute dans le coin salon réservé aux proches ont fait le tour de la France.

Bien que l’élimination en huitièmes de finale ait été la plus grosse déception “bleu” depuis une décennie, “L’Equipe” laisse entendre que Deschamps continuera probablement jusqu’à la fin de son contrat à l’issue de la Coupe du monde 2022.

Le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graet, a déjà annoncé qu’il devait s’asseoir et discuter avec l’entraîneur.