« La garde-robe est très mauvaise, à chaque fois le sac à dos pèse plus »

01/03/2022 à 23:55 CET

Fran Fernández, entraîneur d’Alcorcón, a regretté la défaite contre Málaga qui les maintient au classement et a reconnu que « La garde-robe est très mauvaise car à chaque fois le sac à dos pèse plus ».

Un but solitaire de Paulino de la Fuente à la 79e minute, après une erreur défensive d’Alcorcón, a permis à Malaga de prendre les trois points de Saint-Domingue.

« L’équipe ne méritait pas la défaite. Elle n’est pas méritée. Les chances les plus claires étaient les nôtres, je ne compte qu’une seule des vôtres. Nous avons eu une position dominante, des arrivées et des doubles tirs au but. Nous avons gagné des duels dans leur zone et le seul perdu s’est terminé dans un but. Putain de football. On fait ce qu’on peut mais rien ne sort », a déclaré l’entraîneur d’Almeria lors d’une conférence de presse.

La défaite laisse Alcorcón en bas avec onze points, treize du salut en l’absence de vingt matchs pour finir le championnat.

« Les joueurs sont dévastés mais nous allons traverser le duel et passer à autre chose. Nous devons améliorer beaucoup de choses parce que l’équipe est saisie et le sentiment est que peu importe ce que nous faisons, nous n’allons pas gagner. Le premier à faire les erreurs, c’est moi. L’équipe mérite plus de points. Et honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de différence entre nous et le reste des équipes », a-t-il avoué.

« Chaque fois que le sac à dos pèse plus et qu’il devient plus difficile de concourir à ce niveau, mais tant qu’il y aura de la marge, nous continuerons à nous battre », a déclaré Fran Fernández, qui a également été très critique à l’égard de l’arbitrage de son équipe.

« Ils ne nous respectent pas du tout. Aujourd’hui, le jeu du but n’est pas un corner et il y a un rouge clair pour un tacle par derrière. Nous n’avons pas perdu par l’arbitre mais ce n’est pas un corner et voici le but « Nous avons perdu parce que nous n’avons pas raison. Nous avons tout contre », a-t-il conclu.