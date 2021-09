La gardienne de Chelsea Ann-Katrin Berger s’est concentrée sur le succès de la Ligue des champions et de la Coupe continentale cette saison, après une peur du cancer qui l’a laissée inquiète pour sa carrière

En tant que gardienne de but, Ann-Katrin Berger de Chelsea est habituée à faire face à toutes les menaces potentielles qui se présentent à elle.

L’internationale allemande est également assez bonne dans ce domaine, la joueuse de 30 ans étant largement considérée comme la meilleure gardienne de but de la Super League féminine.

Berger est impatient d’aller de l’avant et de capitaliser sur le succès de la saison dernière

Ses 12 draps propres la saison dernière lui ont valu le prix Golden Glove et une place dans l’équipe PFA de l’année.

Cependant, rien n’aurait pu la préparer à ce qui s’est avéré être la plus grande menace de sa carrière en novembre 2017 lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde.

S’adressant exclusivement à talkSPORT, Berger se souvient : « Je n’aime pas aller chez le médecin. Je n’ai jamais. Pour moi, j’essaie toujours d’obtenir [over] un rhume avec une tasse de thé et tout.

« Au début, j’ai pensé que j’avais un rhume parce que mon ganglion lymphatique avait un peu enflé et après cela, il n’a pas diminué après deux ou trois mois. Ma mère est venue en Angleterre et elle m’a réprimandé et elle a en fait dit : « Tu dois aller chez le médecin », parce que ce n’est pas normal.

«Alors, je suis allé chez les médecins et deux semaines plus tard, ils sont revenus vers moi et m’ont donné le diagnostic et après cela, j’ai été choqué parce que je n’ai jamais pensé que c’était si grave. C’était une sensation étrange. En fait, je ne peux pas le décrire, car c’était presque comme [I was] vraiment vide.

“En tant que footballeur, je me sentais presque intouchable parce que je mange sainement, je ne bois pas [and] Je fais de l’exercice tous les jours, donc quelque chose comme ça ne peut pas m’arriver parce que les médecins disent toujours que si vous cochez toutes ces cases, tout ira bien.

« Quand je suis allé chez le médecin et qu’il m’a dit que je n’avais jamais entendu parler du cancer de la thyroïde, ma première pensée a été du genre :« M***, suis-je en train de mourir ? » et le second, et il était aussi très surpris, était : « Puis-je rejouer au football ?

“C’était un homme un peu plus âgé, mais il a été vraiment choqué par cette question parce que les patients normaux lui posent apparemment beaucoup de questions [like]: ‘D’où est ce que ça vient?’ et « Que dois-je faire ? » Il a dit : ‘Oui’ et j’étais à nouveau heureux.

Heureusement, Berger a récupéré en quatre mois et a réalisé ses rêves depuis son arrivée à Chelsea, où elle a remporté la WSL et la Coupe continentale et a aidé les Blues à atteindre leur toute première finale de Ligue des champions féminine.

Les champions anglais de Chelsea ont été refusés sur la scène européenne la saison dernière

Mais le cancer est toujours un problème qui reste proche du cœur de Berger et c’est pourquoi elle a été ambassadrice de la récente campagne Cancer Deadline Day, qui vise à collecter des fonds pour une série d’organisations caritatives contre le cancer afin de financer des recherches et des traitements essentiels pour lutter contre la maladie.

De nombreuses personnes atteintes de cancer ont vu leur traitement annulé ou reporté pendant la pandémie de COVID-19 et Berger ne sait que trop bien à quel point la maladie peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

“Je pense qu’il est vraiment important de collecter des fonds pour cela parce que, évidemment, l’année dernière, nos yeux étaient rivés sur COVID mais la maladie continue d’aller et venir”, dit-elle.

Sur le terrain, Berger a été exceptionnelle la saison dernière et c’est son arrêt époustouflant qui a privé Lauren Hemp de Manchester City d’un vainqueur tardif en avril, ce qui a effectivement remis le titre à Chelsea.

Cet arrêt signifiait que Chelsea a quitté Manchester avec un point après un match nul 2-2 passionnant avec ses principaux rivaux et qu’ils continueraient à battre City pour le titre par seulement deux points.

Hayes, l’un des meilleurs managers du jeu, est sûrement heureux de pouvoir compter sur l’un des meilleurs gardiens du moment.

La patronne de Chelsea, Emma Hayes, a rapidement décrit Berger comme étant la meilleure gardienne du monde après ses exploits, une phrase avec laquelle la gardienne allemande n’est toujours pas tout à fait à l’aise.

Chaque fois que je l’entends, je ne sais pas quoi en dire car j’essaie juste de faire mon travail du mieux que je peux.

«Je ne me considère pas comme le meilleur au monde parce que je pense qu’il y a encore beaucoup d’autres gardiens qui sont très bons. J’essaie de m’y habituer, avec les compliments.

Il n’est pas surprenant que Chelsea ait rapidement lié son numéro un à un nouveau contrat cet été, Berger ayant signé un contrat de trois ans pour la garder avec les Blues jusqu’en 2024.

Berger est très bien noté au club et ils ont agi rapidement pour la lier à un nouveau contrat plus tôt cette année

Les champions en titre de la WSL ont également renforcé leur équipe avec l’arrivée de Lauren James de Manchester United et du défenseur néerlandais Aniek Nouwen du PSV.

Cependant, malgré leur victoire en championnat et en Coupe continentale, la saison dernière s’est terminée sur une note décevante après avoir été battus 4-0 lors de leur toute première finale de Ligue des champions contre Barcelone.

Berger pense que la défaite a rendu ses coéquipiers encore plus affamés, Chelsea visant un quadruple cette saison et leur premier match contre Arsenal est en direct sur talkSPORT.

« Je pense que nous avons plus faim maintenant parce que nous savons que nous pouvons être en finale », a-t-elle conclu.

La famille James se réunit à Chelsea cette saison

“C’était assez triste que nous ne l’ayons pas gagné [the Champions League] à la fin, mais je pense que cela nous rend encore plus forts car maintenant, nous savons ce dont nous avons besoin de plus pour remporter le titre.

«Avec la ligue aussi, nous avons vu beaucoup d’investissements avec d’autres équipes, donc nous savons que nous ne pouvons pas simplement être au sommet après l’an dernier. Nous devons nous améliorer car les autres équipes s’améliorent. Je pense que nous attendons tous avec impatience la saison parce que ce sera une très bonne saison, je pense.

«Pour nous maintenant, c’est [about] la consistance. Pouvons-nous le refaire et gagner la ligue et pouvons-nous le refaire et gagner la Coupe Continentale ? Même pour beaucoup de gens, c’est [the Continental Cup] une petite tasse, mais c’est toujours une tasse.

« Pouvons-nous aller au [Champions League] finale et la gagner ? Ce sont toutes les choses que nous voulons gagner. Nous ne passons pas des heures et des heures sur le terrain d’entraînement pour ne pas gagner maintenant.

