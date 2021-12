La gare centrale de Mangaluru des chemins de fer indiens aura deux autres quais d’ici septembre

Récemment, le directeur général de Southern Railway, John Thomas, a visité la gare centrale de Mangaluru et a passé en revue les travaux de développement en cours sur les quais de gare supplémentaires.

Les chemins de fer indiens vont introduire deux nouvelles plates-formes à la gare centrale de Mangaluru d’ici l’année prochaine ! D’ici le mois de septembre de l’année prochaine, la zone ferroviaire sud prévoit d’achever les travaux de développement de deux nouvelles plates-formes de gare à la gare centrale de Mangaluru. Récemment, le directeur général de Southern Railway, John Thomas, a visité la gare centrale de Mangaluru et a passé en revue les travaux de développement en cours sur les quais de gare supplémentaires. Le directeur général a été cité dans un rapport de la PTI disant que les travaux de la ligne des stands à la gare centrale de Mangaluru seront achevés d’ici le mois de mars. Ensuite, les travaux des deux nouveaux quais de gare seront repris et achevés dans un délai de six mois.

Selon le directeur général, les nouveaux quais de la gare ouvriront la voie à davantage de services ferroviaires à partir de la gare. Cette décision réduira les embouteillages et répondra à la demande de longue date des habitants de la région. Le rapport indique en outre qu’une pétition a été remise par les membres du comité yatri abhivriddhi du chemin de fer de la côte ouest à Thomas demandant l’ajout d’un deuxième point d’entrée à la gare en provenance d’Attavar ainsi que l’extension de la jonction Yeshwantpur – Mangaluru Gomateshwara. service de train express de jour jusqu’à la gare centrale de Mangaluru.

En outre, le comité a demandé l’extension du train de voyageurs Puttur jusqu’à la gare routière de Subrahmanya, l’extension du train Mumbai CST Express à la gare centrale, et a également sanctionné un arrêt du train de voyageurs Matsyagandha Express à la gare de Mangaluru Junction. Le DG a promis de considérer les demandes du comité. Le service de train de voyageurs Cheruvathur – Mangaluru qui a aidé plusieurs étudiants de l’État du Kerala à étudier dans la ville de Mangaluru, Karnataka, sera réintroduit après avoir évalué la situation de la pandémie de Covid-19 dans l’État, a ajouté le directeur général.

